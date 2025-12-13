Resumen: Anabranch Capital Management, LP respalda la Reincorporación de SmartCraft ASA a Nasdaq Estocolmo

STAMFORD, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--SmartCraft ASA (“SmartCraft” o la “Empresa”) anunció el 1 de diciembre de 2025 su Reincorporación desde Euronext Oslo Børs a Nasdaq Estocolmo (la “Reincorporación”). La Empresa comunicó además una fusión internacional que permitirá llevar a cabo esta operación. Los fondos gestionados por Anabranch Capital Management, LP (“Anabranch”) tienen previsto votar a favor del plan de fusión aprobado por los consejos de administración de SmartCraft y de su filial de propiedad total, SmartCraft Group AB (publ), durante la Asamblea General Extraordinaria de la Empresa (la “Asamblea”), que se celebrará en enero de 2025. En esta reunión se formalizará la Reincorporación al mercado.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

