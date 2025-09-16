Resumen: AmTrust Financial Services y Blackstone Credit & Insurance realizan un acuerdo estratégico en torno a las agencias de suscripción y las compañías de servicios de AmTrust

Esta operación estratégica explota el potencial de AmTrust y permite que las actividades globales de sus agencias de suscripción y servicios crezcan a un ritmo acelerado

El presidente de AmTrust, Adam Karkowsky, dejará el cargo para convertirse en presidente y director ejecutivo de la nueva plataforma multinacional de agencias de suscripción

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--AmTrust Financial Services, Inc. («AmTrust» o la «Compañía»), una aseguradora global especializada en seguros de daños y perjuicios, y Blackstone Credit & Insurance («BXCI»), formalizaron hoy un acuerdo definitivo por el cual AmTrust y diversos fondos gestionados por BXCI colaborarán en la escisión de determinadas agencias de suscripción («MGAs») y compañías de servicios de AmTrust en Estados Unidos, Reino Unido y Europa continental para conformar una nueva empresa independiente.

