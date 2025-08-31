Resumen: Alnylam iniciará el ensayo global de fase 3 de Zilebesiran en resultados cardiovasculares

- El ensayo de fase 3 basado en los resultados del estudio de fase 2 KARDIA-3 se presentará como resumen de última hora en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología 2025 -

- Zilebesiran demostró reducciones clínicamente significativas de la presión arterial sistólica en consultorio en pacientes con hipertensión no controlada y alto riesgo cardiovascular: cumplió el criterio primario en el mes 3 y mantuvo el control hasta el mes 6 -

- Zilebesiran demostró ser seguro cuando se administró junto con dos o más antihipertensivos -

- Los resultados respaldan un régimen de dosificación semestral y orientan el diseño del ensayo de fase 3, cuyo inicio se espera para fines de 2025 -

- Alnylam organizará un webcast para inversores el 30 de agosto de 2025 a la 1:00 p. m. ET (7:00 p. m. CEST) -

CAMBRIDGE, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ALNY), la principal empresa de terapias basadas en ARN de interferencia (RNAi), anunció hoy que planea iniciar un ensayo de resultados cardiovasculares de fase 3 (CVOT) con el fin de evaluar el potencial de zilebesiran para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.





Contacts

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.





Christine Akinc



(Inversores y medios de comunicación)



+1-617-682-4340

Josh Brodsky



(Inversores)



+1-617-551-8276