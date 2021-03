Resumen: Allurion Technologies anuncia el reto de los 5 millones de libras (2,25 millones de kilogramos) para celebrar el Día Mundial de la Obesidad

La empresa completa el reto del 450.000 kilogramos (1 millón de libras) y anuncia su objetivo de tratar a 150.000 personas y perder más de 2,25 millones de kilogramos (5 millones de libras) en todo el mundo para 2023

NATICK, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Allurion Technologies, líder pionero en el desarrollo de experiencias de pérdida de peso innovadoras, escalables y de confianza, ha anunciado hoy dos grandes hitos para su Programa de Pérdida de Peso Allurion con la finalización de un reto de 1 millón de libras lanzado justo el año pasado y el lanzamiento de un reto de 5 millones de libras en celebración del Día Mundial de la Obesidad.

El Programa de Pérdida de Peso Allurion™ cuenta con el balón gástrico Elipse® -the world’s first and only procedureless™ (el primer y único dispositivo médico sin intervención) para la pérdida de peso- y el conjunto de dispositivos ponibles y software de telesalud y de inteligencia artificial Allurion® que proporciona información en tiempo real tanto a los pacientes como a los proveedores. En los ensayos clínicos, el programa Allurion permite perder aproximadamente 15 kilos de peso en solo cuatro meses.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Whitney Cypes



+1 (408)-547-7531