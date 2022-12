Resumen: Alerta a los medios: Prosimo expondrá en la conferencia Gartner® IOCS 2022 y presentará el poder de su arquitectura única para simplificar las redes multinube

La empresa mostrará una solución de red full stack basada en un modelo operativo nativo en la nube para ofrecer una experiencia de aplicación multinube

Resumen de la noticia:

Prosimo, expositor de plata, expondrá su solución full stack para simplificar las redes multinube en el estand n.º 511 de la conferencia Gartner IT Infrastructure, Operations & Cloud Strategies.

La empresa presentará un caso práctico de un cliente sobre las ventajas de una arquitectura única para simplificar las redes en la nube

SANTA CLARA, California–(BUSINESS WIRE)–Prosimo, empresa de infraestructura de experiencia de aplicaciones, va a mostrar su solución full stack para simplificar las redes multinube en el estand n.º 511 de la conferencia Gartner IT Infrastructure Operations & Cloud Strategies conference, la conferencia de Gartner sobre operaciones de infraestructura informática y estrategias en la nube que tendrá lugar del 6 al 8 de diciembre en Las Vegas.

