Resumen: Ajinomoto Co., Inc. adquirirá Forge Biologics por 620 millones de dólares

La adquisición amplía las capacidades globales en VAA y la fabricación de terapias génicas plasmídicas para Ajinomoto, Co. Inc. diversificando y fortaleciendo su actual desarrollo contractual y servicios de fabricación

Coloca a Forge Biologics en un crecimiento acelerado a largo plazo que apoya a los clientes de terapia celular y génica en todo el mundo

COLUMBUS, Ohio–(BUSINESS WIRE)–Ajinomoto Co., Inc. (“Ajinomoto Co.”; TYO: 2802) y Forge Biologics (Forge) anunciaron hoy que firmaron un acuerdo definitivo por el cual Ajinomoto Co. adquirirá a Forge, fabricante líder de medicamentos genéticos, gracias a un contrato totalmente en efectivo por 620 millones de dólares.





Forge es una organización de desarrollo y fabricación por contrato (contract development and manufacturing organization, CDMO) de plasmídicos y vectores virales y una empresa de productos terapéuticos en fase clínica, que permite el acceso a terapias génicas que potencialmente cambian vidas y ayudan a hacer realidad las ideas.

