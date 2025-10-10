Resumen: Airship presenta la mensajería RCS para impulsar la siguiente generación de experiencias de cliente multicanal fiables

Este nuevo canal permite a las marcas enviar mensajes verificados e interactivos que combaten el fraude e impulsan las conversiones dentro de la plataforma de experiencia de cliente impulsada por IA de Airship

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--La empresa especializada en experiencia de cliente Airship, que se centra en los dispositivos móviles, acaba de anunciar su compatibilidad con RCS (Rich Communication Services). Con este lanzamiento incorpora a su plataforma uno de los canales de mensajería más solicitados y modernos. Airship permitirá ahora que las marcas crear conversaciones bidireccionales enriquecidas que generan confianza entre los clientes, combaten el crecimiento de los fraudes por SMS e impulsan los resultados comerciales.





En 2024, las pérdidas que sufrieron los consumidores por estafas derivadas de mensajes de texto alcanzaron los 470 millones de dólares, según la Comisión Federal de Comercio. Asimismo, una investigación de Proofpoint reveló un aumento del 2534 % en las amenazas de URL enviadas a través de ataques de smishing.

