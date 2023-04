Resumen: Aidro logra la primera certificación global de la industria para instalaciones de fabricación aditiva de DNV para impresión 3D en metal con dos tecnologías

Aidro, el primer fabricante que obtiene la certificación de fabricante de AM de DNV por la tecnología de chorro adhesivo, recibió la calificación usando el sistema Desktop Metal Shop System™

Aidro también logró el nivel más alto de certificación de fabricante de AM de DNV por la fusión por láser de lecho de polvo, que incluyó la “calificación de partes para nivel crítico de AMC 3” de un cuerpo de válvulas 316L

Aidro, con sede en el Norte de Italia, tiene más de 40 años de experiencia en el diseño y la producción de válvulas y colectores, así como también en sistemas de fuerza hidráulica y de fluidos que usan tanto los métodos tradicionales como los de fabricación aditiva (additive manufacturing, AM)

Las nuevas certificaciones de Aidro de DNV demuestran el liderazgo de la empresa que ayuda a los sectores de energía, gas y petróleo, marítimo y a otras industrias en la transición a Additive Manufacturing 2.0 (fabricación aditiva) con confianza

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM) anunció hoy que su subsidiaria Aidro, pionera en la producción masiva de sistemas de fuerza hidráulica y de fluidos de próxima generación a través de la fabricación aditiva (additive manufacturing, AM) de metal, ha logrado su primera certificación global de fabricante de AM de DNV -la sociedad de aseguramiento de calidad y gestión de riesgos líder en el mundo para los sectores de gas y petróleo, y marítimos- para dos tecnologías de impresión en metal.





