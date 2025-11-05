Resumen: Agendia presentará cinco pósteres que ilustran la cada vez mayor utilidad clínica de MammaPrint + BluePrint en 2025 San Antonio Breast Cancer Symposium

Los nuevos datos del estudio FLEX, actualmente en curso, destacan el valor de la información real en la personalización de las decisiones sobre quimioterapia y la mejora de los resultados en las primeras fases del cáncer de mama





IRVINE, California y ÁMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Agendia®, Inc., líder en oncología de precisión para el tratamiento del cáncer de mama, ha anunciado hoy que presentará los nuevos resultados del estudio FLEX (NCT03053193), actualmente en curso, en 2025 San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), que se celebrará del 9 al 12 de diciembre en San Antonio, Texas.

La empresa presentará cinco pósteres, dirigidos por investigadores de Agendia y colaboradores académicos independientes, que en conjunto destacan el amplio impacto clínico del perfil genómico MammaPrint® + BluePrint® para mejorar las decisiones terapéuticas y los resultados en pacientes con cáncer de mama temprano (CMT) con receptores hormonales positivos y HER2 negativo (HR+/HER2–).

