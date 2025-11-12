Resumen: AdvanCell participará en el congreso de medicina Jefferies Global Healthcare Conference en Londres

SÍDNEY--(BUSINESS WIRE)--AdvanCell, una empresa de radiofármacos en fase clínica que desarrolla terapias alfa innovadoras dirigidas para tratar el cáncer, asistirá al congreso Jefferies Global Healthcare Conference, que se celebrará en Londres del 17 al 20 de noviembre de 2025 .





El equipo de AdvanCell, integrado por Andrew Adamovich (Director general), Anna Karmann (Directora de marketing), Matthew Vincent (Director comercial), Simon Puttick (Director científico) y Dayle Hogg (Director de operaciones), tratarán los avances clínicos y corporativos de la empresa, en particular, los resultados prometedores del ensayo de fase 1b del 212Pb-ADVC001, presentados recientemente en la ESMO, así como la próxima ampliación de la fase 2 en el cáncer de próstata resistente a la castración metastásico (CPRCm) y el cáncer de próstata hormonosensible metastásico (CPHSm), además del progreso de la expansión de la empresa en Estados Unidos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Andrew Adamovich, Director general



contact@advancell.com.au



Consultas de la prensa:

MEDiSTRAVA (en el RU)



Mark Swallow, Frazer Hall, Sylvie Berrebi



advancell@medistrava.com

+44 (0)20-3928-6700