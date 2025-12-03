Resumen: AdvanCell inicia el ensayo ampliado de fase 2 de ADVC001, una nueva terapia alfa dirigida para cáncer de próstata

El desarrollo clínico de 212Pb-ADVC001 (ADVC001) está avanzando rápidamente, y se presentaron datos alentadores de fase 1b en ESMO 2025

La ampliación de fase 2 evaluará dosis de 160 MBq y 200 MBq de ADVC001 a través de un diseño de respuesta a varias dosis aleatorizado y estrategias de administración de dosis adaptativas para optimizar los resultados clínicos en tres indicaciones: cáncer de próstata metastásico sensible a hormonas (mHSPC) y cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (mCRPC) en entornos prequimioterapia y post terapia con radioligandos (RLT) 177Lu-PSMA





SÍDNEY y BOSTON--(BUSINESS WIRE)--AdvanCell, una empresa radiofarmacéutica de fase clínica que desarrolla terapias alfa dirigidas innovadoras para el cáncer, anunció hoy el inicio del ensayo ampliado de fase 2 TheraPb (NCT05720130) para evaluar a su principal candidato en investigación, ADVC001, para cáncer de próstata metastásico.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

