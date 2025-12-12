Resumen: 3Degrees da la bienvenida a David Dines a su Junta Directiva

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--3Degrees, líder global en soluciones de energía renovable y climática, se complace en anunciar el nombramiento de David Dines como miembro de su Junta Directiva, con vigencia a partir del 8 de diciembre de 2025.

Dines aporta más de cuatro décadas de experiencia en liderazgo en los sectores de energía global, materias primas, servicios financieros, transporte e industrias diversas. Formó parte del equipo ejecutivo de Cargill, Inc., la mayor empresa privada de Estados Unidos, en la que se desempeñó como Director Financiero y Vicepresidente Corporativo Senior y supervisó la estrategia financiera a nivel empresarial, la asignación de capital y el rendimiento financiero. Durante sus 29 años de carrera en Cargill, Dines lideró múltiples negocios globales, desempeñó roles clave en importantes transformaciones tecnológicas y de procesos, y fue miembro de los Comités de Riesgo de Materias Primas, Riesgo Financiero y Procesos, Datos y Tecnología de la compañía.

