Resumen: 1888 Studios y Paramount anuncian un importante contrato de arrendamiento de 10 años para acceder a los nuevos incentivos fiscales ampliados para el cine y la televisión

BAYONNE, NEW JERSEY--(BUSINESS WIRE)--1888 Studios, un campus de producción cinematográfica y televisiva de última generación con una superficie de 1,6 millones de pies cuadrados en Bayonne, Nueva Jersey, que se construirá para cineastas por cineastas, ha anunciado hoy que Paramount, una división de Skydance Corporation («Paramount») (NASDAQ: PSKY), una empresa líder mundial de medios de comunicación y entretenimiento de última generación, ha firmado un contrato de arrendamiento histórico por un mínimo de 10 años. Paramount se ha comprometido a ocupar más de 285 000 pies cuadrados de las instalaciones, lo que supondrá la creación de un importante centro de producción en Nueva Jersey. El compromiso de Paramount confirma aún más al estado como destino principal para la producción cinematográfica y televisiva, con el respaldo de un programa de incentivos fiscales líder.





