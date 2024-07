Resultados del primer trimestre del año fiscal 2024 de Takeda: sólido rendimiento de Productos de crecimiento y lanzamiento, y avances en la prometedora cartera de productos en fase avanzada

Crecimiento de los ingresos del 14,1% al tipo de cambio real (TCR); 2,1% al tipo de cambio constante (TCC) impulsado por la aceleración de Productos de crecimiento y lanzamiento (17,8% al TCC)

Aumento del 4,5% al TCC en el beneficio operativo principal, reflejo del escalonamiento de la inversión en I+D y de la reducción de otros gastos de explotación; el margen de beneficio operativo principal del trimestre asciende al 31,6%.

Sin cambios en las previsiones para todo el año ni en las directrices de gestión.

Expansión geográfica con la aprobación de LIVTENCITY ® en Japón y FRUZAQLA ® en la UE.

Progreso de la cartera de productos en fase avanzada con la presentación de datos positivos de la fase 2b de TAK-861 para la narcolepsia tipo 1 y de mezagitamab para la trombocitopenia inmunitaira (TPI).

Takeda (TOKYO:4502/NYSE:TAK) acaba de anunciar los resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2024 (período finalizado el 30 de junio de 2024), en el que el impulso continuado de su división Productos de crecimiento y lanzamiento ha propiciado el crecimiento del negocio principal al TCC y ha compensado con creces el impacto en los ingresos derivado de las importantes pérdidas de exclusividad que se produjeron en el ejercicio fiscal anterior.





Los buenos resultados de la cartera de Productos de crecimiento y lanzamiento de Takeda, que creció un 17,8% al TCC y representó el 46% de los ingresos totales, respaldan las perspectivas de la empresa de volver a un crecimiento sostenible de los ingresos y los beneficios a corto plazo, así como su capacidad para ofrecer tratamientos y vacunas que transformen la vida.

Además, los datos positivos de la fase 2b presentados en junio para TAK-861 en narcolepsia tipo 1 y para mezagitamab (TAK-079) en trombocitopenia inmunitaria (TPI), un raro trastorno hemorrágico mediado por el sistema inmunitario, subrayan la promesa de la cartera de productos en fase avanzada de Takeda y el potencial de fuerte crecimiento de los ingresos en la próxima década y en adelante.

El director financiero de Takeda, Milano Furuta, comentó:



“Takeda ha obtenido resultados positivos en el primer trimestre, en el que la división Productos de crecimiento y lanzamiento ha impulsado el crecimiento general de los ingresos. Nuestros resultados reflejan una sólida ejecución comercial, con nuevos lanzamientos, expansión geográfica y gestión del ciclo de vida que nos permiten llegar a más pacientes y comunidades en todo el mundo”.

“El beneficio operativo principal del primer trimestre aprovechó estos buenos resultados de Productos de crecimiento y lanzamiento, así como del escalonamiento de la inversión en I+D, la reducción de otros gastos de explotación y un retroceso de los genéricos de VYVANSE® en EE. UU. menor de lo previsto”.

“Nuestras perspectivas para todo el año fiscal 2024 anunciadas en mayo permanecen invariables. Esperamos que el impacto de la disminución de los genéricos se acelere en los próximos trimestres y el escalonamiento de nuestra inversión en I+D se centrará en la segunda mitad del año debido al inicio previsto de múltiples programas de fase 3. El cambio de divisas ha significado un viento de cola para la evolución de los ingresos en el primer trimestre y, si se mantienen los tipos de cambio actuales, vemos un potencial alcista para la previsión de ingresos”.

ASPECTOS FINANCIEROS DESTACADOS para el T1 2024 finalizado el 30 de junio de 2024 (Miles de millones de yenes, excepto porcentajes y montos por acción) T1 ejercicio 2024 T1 ejercicio 2023 con respecto al AÑO ANTERIOR (% variación a TCR) Ingresos 1208,0 1058,6 +14,1% Beneficio operativo 166,3 168,6 -1,3% Beneficio neto 95,2 89,4 +6,5% GPA (yen) 61 58 +5,6% Flujo de caja operativo 170,3 92,4 +84,3% Flujo de caja libre



(no conforme a las NIIF) 23,7 -207,5 N/D

Principal (no conforme a las NIIF) (Miles de millones de yenes, excepto porcentajes y montos por acción) T1 ejercicio 2024 T1 ejercicio 2023 con respecto al AÑO ANTERIOR (% variación a TCR) con respecto al AÑO ANTERIOR (% variación a TCC) Ingresos 1208,0 1058,6 +14,1% +2,1% Beneficio operativo 382,3 326,3 +17,1% +4,5% Margen 31,6% 30,8% +0,8 pp ― Beneficio neto 276,8 233,4 +18,6% +3,9% GPA (yen) 176 150 +17,5% +2,9%

Perspectivas para el año fiscal 2024 (invariable desde mayo de 2024) (Miles de millones de yenes, excepto porcentajes y montos por acción) PREVISIÓN



PARA EL EJERCICIO 2024 DIRECTRICES DE

GESTIÓN PARA EL EJERCICIO 2024

Variación principal a TCC

(No conforme a las NIIF) Ingresos 4350,0 ― Ingresos principales (no conforme a las NIIF) 4350,0 Sin cambios a en ligero descenso Beneficio operativo 225,0 ― Beneficio operativo principal (no conforme a las NIIF) 1000,0 Descenso aproximado del 10% Beneficio neto 58,0 ― GPA (yen) 37 ― GPA principal (yen) (no conforme a las NIIF) 431 Descenso en torno al 15% Flujo de caja libre ajustado (no conforme a las NIIF) 350,0 – 450,0 Dividendo anual por acción (yen) 196

Información adicional sobre los resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2024 de Takeda



Para obtener más información sobre los resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2024 de Takeda, los avances comerciales, las actualizaciones de la cartera de proyectos y demás información financiera, incluidos los supuestos clave en la previsión del ejercicio fiscal 2024 y las directrices de gestión, así como las definiciones de las medidas no conformes a las NIIF, consulte la presentación para los inversores de Takeda correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024 (disponible en https://www.takeda.com/investors/financial-results/quarterly-results/ )

Acerca de Takeda



Takeda se centra en crear una mejor salud para las personas y un futuro más brillante para el mundo. Nuestro objetivo es descubrir y ofrecer tratamientos que transformen la vida de las personas en nuestras principales áreas terapéuticas y de negocio: gastrointestinal e inflamación, enfermedades raras, terapias derivadas del plasma, oncología, neurociencia y vacunas. Junto con nuestros socios, aspiramos a mejorar la experiencia del paciente y a hacer avanzar una nueva frontera de opciones terapéuticas a través de nuestra dinámica y diversa cartera de productos en desarrollo. Como empresa biofarmacéutica líder basada en valores e impulsada por la I+D con sede en Japón, nos guía nuestro compromiso con los pacientes, nuestra gente y el planeta. Nuestros empleados en aproximadamente 80 países y regiones se rigen por nuestro propósito y se basan en los valores que nos han definido durante más de dos siglos. Para obtener más información, visite www.takeda.com.

Consulte la diapositiva 8 de la presentación para los inversores del T1 2024 de Takeda (disponible en https://www.takeda.com/investors/financial-results/quarterly-results/) para conocer la definición de Productos de crecimiento y lanzamiento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

