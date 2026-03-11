Restos de misil Tomahawk hallados tras ataque a escuela en Irán generan polémica

Un ataque ocurrido el 28 de febrero contra una escuela primaria en Irán ha generado controversia tras la aparición de nuevas evidencias que podrían cambiar la versión inicial sobre lo sucedido.

En un principio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó la responsabilidad del ataque a Irán. Sin embargo, un reportaje de The New York Times señala que restos de un misil encontrados cerca del lugar de la explosión coincidirían con componentes de un misil de crucero Tomahawk cruise missile, un armamento utilizado por fuerzas militares de Estados Unidos.

El ataque, que dejó al menos 175 personas muertas —en su mayoría niños—, provocó una fuerte reacción internacional. A pesar de los nuevos indicios, Trump reiteró recientemente que Irán sería responsable del incidente y afirmó que el país también posee misiles Tomahawk.

No obstante, el reportaje indica que Irán no cuenta con ese tipo de armamento ni con el equipo técnico necesario para utilizarlo. Mientras tanto, las autoridades iraníes aseguran que continúan investigando el ataque.

Trump afirma que EEUU no se detendrá hasta lograr la derrota total de Irán