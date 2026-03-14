Los restaurantes del Trump International Hotel & Tower Chicago, propiedad vinculada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no superaron una reciente inspección sanitaria realizada por el Departamento de Salud Pública de Chicago. Esto ocurrió según registros oficiales.

La revisión, realizada el 17 de diciembre de 2025, detectó diversas irregularidades en el restaurante Terrace 16. También se hallaron problemas en la cocina principal y el área de servicio a habitaciones. Entre los hallazgos se reportó la presencia de más de diez pequeñas moscas en el área del bar y otras en la zona de lavado de utensilios. Además, los inspectores señalaron que una máquina lavavajillas no estaba desinfectando correctamente. Asimismo, indicaron que el agua residual de un fregadero en el área de preparación provocaba inundaciones en el piso.

El informe también indicó que algunos alimentos perecederos se mantenían a temperaturas inadecuadas, entre 46 y 53 grados Fahrenheit, por encima de lo recomendado para su conservación. Asimismo, se detectó que ciertos mariscos almacenados en la cocina no estaban etiquetados con fecha de venta o consumo.

Entre otras observaciones se mencionaron una tapa agrietada en la máquina de hielo. También se reportó acumulación de residuos en equipos de refrigeración y en el suelo bajo un fregadero.

Tras una segunda inspección realizada el 23 de diciembre, los restaurantes lograron aprobar la revisión sanitaria. Sin embargo, persistía el problema con la tapa dañada de la máquina de hielo. De acuerdo con los registros, desde su apertura en 2009, el establecimiento ha enfrentado varias observaciones similares durante inspecciones sanitarias.

Hasta el momento, el hotel no ha emitido comentarios públicos sobre los resultados de la revisión.

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