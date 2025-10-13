Resistencia a antibióticos sube más de 40% en 40 años, alerta OMS

La resistencia a antibióticos se ha convertido en uno de los mayores retos para la salud mundial, registrando un aumento superior al 40% en los últimos 40 años, según alertó la OMS.

Este fenómeno pone en peligro la eficacia de los tratamientos médicos y abre la puerta a enfermedades que antes se consideraban controladas.La resistencia a antibióticos ocurre cuando las bacterias desarrollan mecanismos para sobrevivir frente a los fármacos diseñados para eliminarlas.

De acuerdo con la OMS, este problema se ha acelerado por el uso excesivo y, en muchos casos, indebido de antibióticos tanto en humanos como en animales. La propagación mundial de estas superbacterias compromete procedimientos médicos y cirugías comunes que podrían volverse altamente peligrosas.

El empleo indiscriminado de medicamentos, la automedicación y la falta de regulación en muchos países han facilitado el aumento de la resistencia antibiótica. Además, se suma la falta de nuevas alternativas farmacológicas, lo que limita las opciones de tratamiento frente a infecciones graves.

Según la OMS, las infecciones resistentes a antibióticos generan estadías hospitalarias más largas, mayores gastos médicos y aumentan el riesgo de mortalidad. La batalla contra este problema exige un esfuerzo conjunto de gobiernos, profesionales de la salud y ciudadanía para fomentar el uso responsable de estos fármacos y fortalecer la investigación de nuevos tratamientos.En América Latina, varios países ya enfrentan brotes recurrentes de infecciones resistentes, evidenciando la urgencia de implementar medidas preventivas.

La OMS recomienda reforzar la vigilancia, mejorar la higiene, generar campañas de educación e incentivar la investigación científica como claves para contener el avance de la resistencia a antibióticos.