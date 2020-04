Residentes de Nueva York planean huelga de no pago de renta

Activistas comunitarios organizan una huelga catalogada d“no pago de renta” para exigir al gobernador de New York, Andrew Cuomo, asuma los gastos de pago de vivienda mientras se mantenga la crisis por el coronavirus.

La acción de protesta, que sería respaldada por al menos un millón de neoyorquinos, se desarrollará en abril, dejando de cancelar a los caseros el mes de alquiler.

El mecanismo de presión es apoyado por organizaciones como New York Communities for Change, Riverside Edgecombe Neighborhood Association, Woodside on the Move, Housing Justice for All, Met Council on Housing y VOCAL-NY.

“Por eso es por lo que además de la cancelación de la renta, los organizadores están llamando por más intervención federal en el mercado de la vivienda y más ayudas directas a los inquilinos así como el realojamiento permanente de los desamparados“, dicen en su comunicado.

Los organizadores explicaron que lo que se busca es que el pago de abril, mayo y junio no sea obligatorio, mermando el golpe económico de los ciudadanos que no tiene empleo.

“Hasta el 12 de abril el 84% de los inquilinos de 11.5 millones de apartamentos a los que hacen seguimiento habían pagado total o parcialmente la renta. En marzo el 91% pagó a su casero”, cita El Diario.