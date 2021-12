Rescatan a Parwana, una niña que fue vendida en Afganistán por necesidad

Afganistán.- La pequeña niña afgana Parwana Malik, cuya historia trascendió las fronteras al ser vendida por su familia, fue rescatada por una organización sin fines de lucro.

De acuerdo con la cadena de noticias CNN, la niña afgana fue rescatada junto a su familia luego que su historia conmoviera a nivel internacional.

La menor, quien fue vendida por necesidad económica, dijo estar feliz de haberse librado de un marido viejo que le lleva más de 30 años.

Según la organización Too Young to Web, se ubicó a la familia, se rescató a Parwana y luego los reunieron nuevamente.

Personeros de la ONG detallaron que algunas acciones de rescate son temporales y se busca una solución a largo plazo para evitar que las niñas sean vendidas ante la creciente desigualdad y pobreza en Afganistán.

Desde la llegada de los talibanes al poder, la situación económica ha empeorado considerablemente; aumentando las violaciones a los derechos de las mujeres y la miseria.

Cifras de Human Rights Watch advierten que los afganos se enfrentan a la hambruna, obligando a vender a las niñas, como fue el caso de Parwana.

“Las jóvenes afganas se están convirtiendo en el precio de la comida”, cita CNN sobre la crisis en la nación.

Activistas de derechos humanos han señalado que muchas familias para no morir de hambre optan por vender a las niñas a hombres mayores.

Fue así que la historia de la menor se dio a conocer a principio de noviembre, cuando fue entregada a un hombre de 55 años.

En las imágenes se veía como Parwana trató de resistirse brevemente, pero su comprador la forzó a caminar tomándola del brazo.

Posteriormente, la subió a un auto y se la llevó tras entregar el dinero que solo servirá a su familia para vivir algunos meses.

“Mi padre me ha vendido porque no tenemos pan, ni arroz, ni harina. Me vendió a un anciano”, dijo a un medio de comunicación local.

Su padre había vendido meses atrás a su otra hija, una niña de 12 años y en ese momento le llegó el turno a Parwana de tan solo 9 años de edad y quien soñaba con ser una maestra.

Asimismo, se indicó que el padre entregó a su hija en medio de lágrimas y pidió al hombre cuidarla. Por su parte, el dueño de la niña afgana aseguró que cuidaría de ella.

Desde agosto que los insurgentes tomaron el poder los reportes por violaciones a los derechos humanos se multiplican.