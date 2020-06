Rescatan a 700 gatos que iban a ser vendidos a restaurantes en China

Alrededor de 700 gatos fueron rescatados en la ciudad de Linfen al norte de China, luego de que un grupo de defensores de los animales los encontraran hacinados en jaulas, listos para ser vendidos a restaurantes.

Luego de ser avisada por empleados de un hotel, un amante de los animales de apellido Li descubrió los gatos en el patio trasero del lugar. Las imágenes muestran a los gatos quejándose dentro de las jaulas oxidadas en las que estaban encerrados.

El grupo de defensores de los animales “Linfen Small Animal Rescue” se hizo presente en el lugar luego de ver el video que fue compartido en redes sociales por Li quien alerto que los gatos, “están esperando que les sirvan como comida en la mesa, ayúdenlos”.

An estimated 700 Cats RESCUED in Linfen, Shanxi province, China 🇨🇳 June 11, 2020

A backyard guesthouse had found a hoarding den with hundreds of cats of unknown origin imprisoned in cages. Because of injuries and lack of water, there was constant screaming. pic.twitter.com/4kB6VQWzLi

— Nomaly (@OnlyNomaly) June 12, 2020