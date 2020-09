Rescatan 39 niños tras una redada contra el tráfico sexual en Georgia, EEUU

Un grupo de US Marshals, a través de la operación “Not Forgotten” (No Olvidados) lograron rescatar a 39 menores de una red de tráfico sexual que operaba en Georgia, Estados Unidos.

Todos los menores fueron encontrados gracias al operativo que duró dos semanas. Muchos de ellos estaban en riesgo de tráfico sexual, abuso y explotación.

26 niños fueron rescatados y otros 13 que habían sido reportado como desaparecidos ya se encuentran seguros bajo custodia de las autoridades. De igual manera se dio a conocer el arresto de nueve personas por su supuesta responsabilidad y participación durante el rapto de algunos de los menores en los condados del estado de Georgia.

Los detenidos fueron acusados de cargos relacionados con el tráfico sexual, secuestro, posesión de armas y drogas, violencia sexual, entre otros.

Las autoridades que participaron durante las redadas aún no han especificado bajo que circunstancias fueron encontrados los niños, sin embargo, informaron que algunos de ellos eran víctimas de tráfico sexual infantil, abuso físico y explotación sexual.

“Estos niños desaparecidos fueron considerados algunos de los casos de recuperación más desafiantes y de mayor riesgo en el área”, dijeron las autoridades de los US Marshals.

“Cuando localizamos a fugitivos, es una buena sensación saber que estamos poniendo al malo tras las rejas. Pero esa sensación de logro no es nada comparado con encontrar un niño desaparecido”, dijo el jefe de la Unidad de Niños Desaparecidos, Darby Kirby.

Asimismo durante una conferencia de prensa, Donald Washington, director de los US Marshals, dijo que en Cleveland se han logrado recuperar hasta 15 niños y se han arrestado a dos personas.

Este tipo de operaciones también han comenzado en Nueva Orleans. En 2019 los US Marshals lograron recuperar a 295 menores que eran presa de traficantes sexuales o habían sido raptados.