República Dominicana permitirá a Trump usar una base aérea militar y un aeropuerto para combatir el narcotráfico en el Caribe 

En un paso que marca un giro en la estrategia regional contra las drogas por parte de Estados Unidos, la República Dominicana autoriza base aérea estadounidense para reforzar la lucha antidrogas en el Caribe.

Esta decisión busca, supuestamente, frenar el creciente tráfico de estupefacientes en el área, facilitando la cooperación bilateral entre ambos países.

El gobierno dominicano firmó un acuerdo con Estados Unidos que permitirá operaciones aéreas en coordinación con autoridades locales.

Esta iniciativa tiene como objetivo intensificar la vigilancia y las interceptaciones de actividades ilícitas en una de las rutas más transitadas por el narcotráfico en el hemisferio occidental.

Detalles del acuerdo y reacciones nacionales e internacionales

La medida supone la instalación de infraestructura y personal estadounidense en territorio dominicano, enfocándose principalmente en el intercambio de inteligencia y la logística aérea.

Si bien las autoridades del país sostienen que este proyecto respetará la soberanía nacional, la decisión ha desatado reacciones encontradas entre sectores políticos y sociales, que reclaman garantías de transparencia y respeto a las leyes nacionales.

Por otro lado, Estados Unidos considera trascendental esta colaboración para contener el avance de carteles de la droga que operan en el Caribe, una zona de alto tránsito hacia Centro y Norteamérica.