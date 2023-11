Reporte de Best del Segmento de Mercado: AM Best Mantiene Perspectiva Negativa para la Industria de Seguros en Colombia

CIUDAD DE MÉXICO–(BUSINESS WIRE)–AM Best mantiene su perspectiva negativa para la industria de seguros en Colombia, dado el desarrollo limitado a causa de las desafiantes condicones globales y a la incertidumbre política.





El Reporte de Best del Segmento de Mercado, “Perspectiva del Segmento de Mercado: Seguros en Colombia,” afirma que las condiciones económicas en Colombia están mejorando, pero con el reciente cambio de liderazgo, persiste la incertidumbre con respecto a la capacidad del gobierno para estabilizar la situación fiscal del país. Además, Colombia depende de los sectores de hidrocarburos y minería, lo cual hace vulnerable al país a cambios en los precios y la demanda mundial de materias primas.

El mercado asegurador de Colombia sigue creciendo: 34% interanual en 2022 (o el 20% descontando el riesgo de los pensionistas de AFP Protección asumidos por la recién constituida Asulado Seguros de Vida S.A.) y 19% a agosto de 2023 frente al mismo periodo del año anterior. El crecimiento en 2022 fue impulsado por la línea de negocio de seguridad social, seguida de las líneas de daños, donde auto representó la mayor parte del crecimiento, dado el aumento del valor promedio de la prima y el incremento del número de vehículos asegurados. Vida y salud también crecieron en dos dígitos, a pesar del continuo debilitamiento en el peso colombiano (COP) en 2022.

A pesar del crecimiento continuo en 2023, el mercado de seguros sigue registrando un resultado técnico negativo debido a que la siniestralidad se ve afectada por los efectos residuales de la pandemia y la inflación.

“Debido a las persistentes presiones inflacionarias, las tasas de interés actuales alcanzaron un nivel superior al observado durante la crisis financiera global de 2008”, afirmó Olga Rubo, analista financiera senior en AM Best. “Las mayores tasas de interés afectan favorablemente los ingresos por inversiones, al cual las aseguradoras con un componente fuerte de seguros de vida son particularmente sensibles. Por otro lado, las presiones inflacionarias seguirán afectando al costo de los siniestros y a los ingresos por suscripción”.

AM Best espera que el mercado asegurador de Colombia resista los desafíos actuales, pero continuará monitoreando el panorama económico, político y regulatorio, por su impacto en las aseguradoras.

Si desea consultar la copia completa de este comentario, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=337450.

