Reportan ataque a base militar de EEUU en Irak

Un ataque con misil se habría perpetrado la tarde de este martes en una base militar estadounidense ubicada en Taji, Irak, sin detallarse el alcance del suceso.

De acuerdo con la agencia AFP, “al menos un cohete impacta cerca de la base de Iraq que alberga a las fuerzas estadounidenses”.

#BREAKING At least one rocket hits near Iraq base hosting US forces: police pic.twitter.com/5yuIXrrOkz

— AFP news agency (@AFP) January 14, 2020