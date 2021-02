REPLY: “Todo se convierte en una interfaz” es el nuevo paradigma resultante del estudio de Reply “New Interfaces, Zero Interfaces”

TURÍN, Italia–(BUSINESS WIRE)–La pandemia ha acelerado la adopción de nuevas interfaces tanto en entornos de consumo como profesionales, según el nuevo estudio de Reply “New Interfaces, Zero Interfaces”, basado en la plataforma Trend SONAR, propiedad de Reply.

El estudio analiza las perspectivas de desarrollo de las interfaces más avanzadas tecnológicamente que ocupan un lugar importante en esta nueva normalidad. Esta investigación se ha llevado a cabo analizando los principales estudios y artículos científicos publicados, así como las patentes registradas en los dos últimos años, e integrándolos con las experiencias pertinentes de los clientes de Reply.

Durante casi 15 años, los teléfonos inteligentes y sus sistemas operativos han permitido nuevas experiencias; ahora el 5G, la conectividad de alta velocidad y el edge computing están otorgando un mayor impulso a las tecnologías detrás de las interfaces de usuario, como los dispositivos ponibles, los altavoces inteligentes, las interfaces espaciales en 3D y las interfaces multimodales y cerebro-ordenador.

“Las empresas desarrollarán interacciones más personalizadas y emocionales con los clientes, así como nuevas posibilidades de análisis y visualización de la información”, ha comentado Filippo Rizzante, director de tecnología de Reply. “Si observamos el impacto de la pandemia en las interfaces que utilizamos hoy en día, hay dos tendencias que, más que otras, estamos viendo crecer: una mayor demanda de asistencia sanitaria a distancia y la necesidad de reducir las interfaces táctiles”, añade.

La voz es la interfaz con más rápido crecimiento, gracias a su uso frecuente en la vida cotidiana a través de altavoces inteligentes y vehículos. También se utiliza cada vez más con fines de marketing, lo que permite a las marcas populares hablar literalmente y de forma directa con los consumidores, una conexión mucho más estrecha que la que ofrecen los puntos de contacto tradicionales.

Sectores como el farmacéutico, el de la moda, el inmobiliario y el de los viajes están aplicando progresivamente tecnologías de realidad extendida a través de aplicaciones móviles o auriculares especiales. La realidad extendida está llamada a mejorar enormemente la formación y la colaboración en el lugar de trabajo, ofreciendo a los equipos formas mucho mejores de reunirse y compartir ideas y pensamientos tanto en la realidad virtual como en la aumentada.

Los dispositivos ponibles son cada vez más importantes en el ámbito de las interfaces de uso cotidiano. Los anillos, las gafas y los dispositivos auditivos pueden conectarse a asistentes inteligentes para ayudarle en su vida cotidiana y analizar su comportamiento. En combinación con los smartwatches de próxima generación, este tipo de dispositivos ponibles podría convertirse en el primer ecosistema de consumo totalmente alternativo e independiente del smartphone.

El seguimiento de la visión y el rastreo ocular permitirán a las personas controlar, comunicar e interactuar con las máquinas basándose en los tipos de movimientos oculares, las fijaciones y la respuesta de las pupilas. La tecnología de interfaz cerebro-ordenador (BCI en sus siglas en inglés) también está cobrando impulso. En la actualidad sigue centrándose principalmente en la medicina y la ciencia, pero su difusión en otros campos es cada vez mayor, difuminando las fronteras entre la informática y la biología.

En el sector de la movilidad, las nuevas interfaces desempeñarán un papel crucial en la seguridad de los conductores de vehículos y de los peatones mediante el uso de nuevas tecnologías inteligentes que mejoren la seguridad y la comunicación con otros usuarios de la vía pública. Las nuevas interfaces también harán que los coches y camiones sean más personalizables y predictivos. Además, la conducción autónoma permitirá un mayor desarrollo del entretenimiento y la publicidad a bordo de los vehículos.

El desarrollo de interfaces relacionadas con el comercio minorista también está experimentando cambios importantes, ayudando a los compradores a disfrutar de las ventajas de las compras físicas ―táctiles, sensoriales y sociales― en espacios virtuales digitales que permiten comprar con toda sencillez y comodidad, al tiempo que impulsan la adquisición, retención y fidelización de clientes a nuevas cotas. El uso de interfaces conversacionales y basadas en inteligencia artificial permitirá una mayor personalización según las necesidades de cada cliente. La IA y las tecnologías digitales permiten una mayor personalización de cara a los clientes, desde ofrecer inspiración hasta resolver los problemas relacionados con las tallas y el ajuste en la venta de moda.

Con la creciente integración de sensores y su integración natural en el mundo circundante, las interfaces se entrelazarán de forma imperceptible en la vida cotidiana y en los entornos de trabajo, convirtiendo cualquier cosa en una interfaz, comunicándose sin problemas entre sí y ampliando el conocimiento y los sentidos humanos.

Para más información, descargue el estudio completo “New Interfaces, Zero Interfaces” (Nuevas interfaces, cero interfaces). Este nuevo estudio forma parte de la serie Reply Market Research, que incluye los recientes “From Cloud to Edge” (De la nube al borde) y “Rebooting Longevity” (Reactivar la longevidad).

Reply



Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] se especializa en el diseño e implementación de soluciones basadas en nuevos canales de comunicación y medios digitales. A través de su red de empresas altamente especializadas, Reply define y desarrolla modelos de negocios posibilitados por los nuevos modelos de IA, big data, informática en la nube, medios digitales e Internet de las cosas. Reply ofrece servicios de consultoría, integración de sistemas y servicios digitales en los sectores de telecomunicaciones y medios; industria y servicios; banca y seguros; y sector público. www.reply.com

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contactos con los medios

Reply

Fabio Zappelli



f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Aaron Miani



a.miani@reply.com

Tel. +44 (0)20 7730 6000