Reply en Microsoft Ignite 2025: Presentan innovaciones en IA, experiencias Copilot y soluciones empresariales inteligentes

Reply es socio de confianza de Microsoft desde 1996 y ayuda a las organizaciones innovar con las tecnologías de Microsoft, al facilitar la agilidad, la inteligencia y el crecimiento sostenible. Con más de 2000 certificaciones de Microsoft en toda su red de empresas, entre las que se destacan Business Elements Reply, Cluster Reply, Solidsoft Reply, Light Reply, Root16 Reply, Valorem Reply, WM Reply y Zest Reply, el grupo ha logrado las seis designaciones de Microsoft Solutions Partner. Además, este año, Reply celebra otras dos distinciones importantes al socio del año: Microsoft Inclusion Changemaker Partner of the Year y Americas SI Emerging Partner of the Year.

En el stand de Reply (n.º 4535), la empresa presentará una serie de demostraciones inmersivas e interactivas que destacarán cómo la IA, la IA agencial y Microsoft Copilot están transformando la productividad, la creatividad y la colaboración. Entre ellas, Reply presentará:

Copilot AI-scape Room , una experiencia ludificada en la que los participantes usan las indicaciones de Microsoft 365 Copilot para "escaparse" de un desafío digital, lo que demuestra cómo la IA y la IA agencial pueden mejorar la resolución de los problemas y el trabajo en equipo. Tras terminar el desafío de la sala de escape, se llevarán una foto de avatar personalizada generada por IA que reconoce su logro.

, una experiencia ludificada en la que los participantes usan las indicaciones de Microsoft 365 Copilot para "escaparse" de un desafío digital, lo que demuestra cómo la IA y la IA agencial pueden mejorar la resolución de los problemas y el trabajo en equipo. Tras terminar el desafío de la sala de escape, se llevarán una foto de avatar personalizada generada por IA que reconoce su logro. AI Digital Frame Experience , una instalación interactiva que presenta un humano digital realista expuesto dentro de un marco digital dinámico. Los visitantes pueden interactuar directamente con el humano digital para hacerle preguntas sobre Reply y explorar cómo la interacción con los clientes impulsada por la IA puede crear interacciones más naturales y humanas.

, una instalación interactiva que presenta un humano digital realista expuesto dentro de un marco digital dinámico. Los visitantes pueden interactuar directamente con el humano digital para hacerle preguntas sobre Reply y explorar cómo la interacción con los clientes impulsada por la IA puede crear interacciones más naturales y humanas. AI-Powered Innovation Highlights, lo más destacado de la innovación impulsada por la IA. Se trata de una serie de demostraciones en directo que destacan los avances y las soluciones de Reply en Microsoft Azure, IA para el bien (AI for Good), adopción de Copilot, CRM y experiencia del cliente, seguridad y coordinación de los agentes de IA, que muestran cómo las empresas pueden aprovechar las tecnologías de Microsoft para lograr una innovación segura, escalable e inteligente.

El jueves 20 de noviembre a las 14:00 (PT), Reply organizará una sesión titulada "Como tener empresas inteligentes con Copilot y agentes de IA personalizados".

En esta sesión se explicará cómo Reply se ha asociado con organizaciones líderes para darles vida a los agentes de IA, al ampliar la potencia de Microsoft 365 Copilot y desarrollar soluciones de IA Agentic personalizadas que responden a las necesidades empresariales únicas. Los asistentes obtendrán información práctica sobre las oportunidades, el valor empresarial y las estrategias para iniciar o ampliar su trayectoria con los agentes de IA.

Más allá del evento, Reply sigue colaborando con Microsoft para aprovechar las tecnologías de IA y la nube con el fin de superar los desafíos globales. Entre las iniciativas se destacan la aplicación para prevenir las sobredosis del Ayuntamiento de Aberdeen, las aplicaciones artísticas con IA para Art Basel, el gemelo digital de la Basílica de San Pedro y el Sistema Europeo de Verificación de Medicamentos, que demuestran el poder que tiene la tecnología para generar un impacto global positivo.

Descubra cómo Reply facilita la empresa inteligente y agencial del futuro: https://www.reply.com/en/reply-and-microsoft

Reply



Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] se especializa en diseñar e implementar soluciones con nuevos canales de comunicación y medios digitales. Siendo una red de empresas altamente especializadas, Reply ayuda a los principales grupos industriales de los sectores de las telecomunicaciones y los medios de comunicación, la industria y los servicios, la banca y los seguros y el sector público a definir y desarrollar modelos de negocio a partir de los nuevos paradigmas de la inteligencia artificial, la informática en la nube, los medios digitales y la Internet de los objetos. Los servicios de Reply abarcan: consultoría, integración de sistemas y servicios digitales.www.reply.com

