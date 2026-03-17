La reciente renuncia jefe centro contraterrorismo Estados Unidos (EEUU), Joe Kent, ha provocado preocupación en los círculos de seguridad nacional y política internacional.

El funcionario, Joe Kent, tenía un papel clave en la lucha antiterrorista. Sin embargo, decidió abandonar su puesto tras informes de desacuerdos internos dentro del gobierno estadounidense.

De acuerdo con información confirmada por el medio estatal estadounidense y retomada por la prensa internacional, la salida de Kent implica un giro inesperado en las estrategias actuales contra amenazas globales.

Joe Kent, quien era el jefe centro antiterrorista, aseguró que Irán «no representaba ninguna amenaza inminente» para su país. Además, afirmó que «no puede apoyar» el conflicto.

La noticia llega en un contexto tenso, marcado por crecientes amenazas externas y debates sobre la transparencia institucional dentro del Departamento de Estado estadounidense.

Motivos detrás de la renuncia y sus potenciales repercusiones

El exjefe del Centro Nacional de Contraterrorismo fue presionado para dejar su cargo, según fuentes oficiales citadas por distintos medios internacionales.

Aunque las razones exactas no se han revelado, se especula sobre tensiones internas relacionadas con políticas antiterroristas y posibles diferencias con altos mandos del gobierno.

«Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso grupo de presión estadounidense», dijo jefe del centro antiterrorismo.

Expertos advierten que este tipo de cambios en la cúpula pueden afectar la percepción internacional sobre la estabilidad y eficacia de la seguridad estadounidense.

Además, se teme que adversarios aprovechen la transición para intensificar amenazas o ciberataques.