Renuncia el fiscal general de México para asumir como embajador 

Alejandro Gertz Manero renunció a su puesto como fiscal general de México, una noticia inesperada que marca un punto de inflexión en la política nacional.

La renuncia de Gertz Manero como fiscal general de México ha generado debates sobre la autonomía de la Fiscalía y el rumbo de la justicia en el país.

La dimisión ocurrió en medio de rumores sobre su estado de salud y las intensas presiones políticas que enfrentó durante su gestión, aunque él confirmó que se trata de un cambio radical.

De acuerdo con el propio exfiscal general, la presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció un cargo como embajador, en un país amigo que no específico.

Según agencias, Gertz Manero presentó su renuncia por “motivos personales”, aunque algunos sectores señalan que la decisión estaba relacionada con cuestionamientos a su administración y a casos emblemáticos aún sin resolver.

Razones tras la renuncia y reacciones políticas

Durante su mandato al frente de la Fiscalía General de México, Gertz Manero fue una figura polémica, sobre todo por su manejo de investigaciones de alto perfil y su relación con el poder ejecutivo.

Diversos legisladores y organizaciones sociales han reaccionado de inmediato, reclamando más transparencia en el proceso de selección de su reemplazo.

Esta situación revive el debate sobre la independencia de la justicia mexicana y recuerda casos anteriores de fiscales cuestionados o removidos en América Latina.