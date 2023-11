RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ llega a Hollywood y se estrena en Los Ángeles con un cartel repleto de estrellas – La película se estrena en los cines de todo el mundo el 1 de diciembre

El estreno de RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ, que tuvo lugar el sábado 25 de noviembre en el famoso Samuel Goldwyn Theatre de Los Ángeles, contó con la presencia de algunas de las personalidades más importantes de la música y de Hollywood, que asistieron a la primera proyección del esperado estreno mundial.

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ (dirigida y producida por Beyoncé), narra la intención de la artista y su duro trabajo como creadora, productora y directora. Es una película que muestra todo el proceso que la lleva a dominar su oficio para llevar a cabo la gira RENAISSANCE WORLD TOUR, con 56 actuaciones en 39 ciudades, que ha batido todos los récords, y se estrena el 1 de diciembre en cines de todo el mundo.

Las entradas para el estreno de RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ del 1 de diciembre están disponibles en miles de puntos de venta nacionales e internacionales en BeyonceFilm.com

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Parkwood Entertainment y AMC Entertainment (NYSE:AMC) acaban de anunciar que el primero de los dos estrenos de RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ, la película que narra la gira mundial de Beyoncé, RENAISSANCE WORLD TOUR, que ha batido todos los récords, ha sido todo un éxito y ha atraído a algunos de los personajes más importantes de la música y de Hollywood. El estreno, celebrado en el Samuel Goldwyn Theatre de Los Ángeles el sábado 25 de noviembre, fue la primera proyección de RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ, que se estrena en cines nacionales e internacionales el próximo 1 de diciembre.

Para dar el pistoletazo de salida al estreno, Beyoncé, estrella mundial y directora de la película, entró en el cine flanqueada por su familia y amigos más íntimos. Allí se le unieron el reparto y el equipo de RENAISSANCE WORLD TOUR, así como grandes estrellas de la música y de Hollywood, que acudieron para apoyar y disfrutar del estreno.

Entre los asistentes a la proyección se encontraban, JAY-Z, Tina Knowles, Mathew Knowles, Tyler Perry, Janelle Monáe, Chloe Bailey, Halle Bailey, Kelly Rowland, Michelle Williams, LeToya Luckett, LaTavia Roberson, Laverne Cox, Kevin Aviance, TS Madison, Niecy Nash, Marsai Martin, Dixson, Winnie Harlow, Robin Thede, Lena Waithe, Gabrielle Union, Issa Rae, Lizzo, Lupita Nyong’o, Ava DuVernay, Andra Day, Victoria Monet, Kris Jenner, Tan France, Normani y muchos más.

Para celebrar su estreno mundial, la película se estrenará en Londres esta misma semana, antes de su fecha de apertura.

Acerca de RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ acentúa el viaje de RENAISSANCE WORLD TOUR: una gira por todo el mundo que batió récords y abarcó 56 actuaciones, 39 ciudades y 12 países. Narra desde sus inicios hasta el espectáculo inaugural en Estocolmo, Suecia, y el gran final en Kansas City, Missouri. Se trata de la intención de Beyoncé, su duro trabajo, su implicación en todos los aspectos de la producción, su mente creativa y su propósito de crear su legado y dominar su oficio.

Recibida con extraordinario entusiasmo y aprobación tanto por los medios internacionales como por los estadounidenses, la enorme actuación de Beyoncé durante RENAISSANCE WORLD TOUR creó un santuario para la libertad, la aceptación y la alegría compartida. Su producción maximalista dio la bienvenida a más de 2,7 millones de seguidores de todo el mundo, que atravesaron océanos para disfrutar del Club RENAISSANCE. Ahora, millones de espectadores se dejarán atrapar por la Joy Parade, la monumental fiesta de baile que celebra el derecho de todos a ser uno mismo, cerca de casa.

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ, estará disponible para millones de cinéfilos en todo el mundo, ya que se prevé que se estrenará en miles de salas de cine a nivel mundial a partir del 1 de diciembre de 2023.

La experiencia se emitirá los jueves, viernes, sábados y domingos, con múltiples horarios programados a lo largo del día. El precio de las entradas en EE. UU. para todos los horarios estándares será a partir de 22 dólares más impuestos, con precios comparables en emplazamientos internacionales; RENAISSANCE también estará disponible en IMAX, Dolby Cinema, así como en otras pantallas prémium de gran formato.

Los seguidores nacionales e internacionales pueden consultar los horarios y adquirir entradas en los establecimientos participantes a través de: BeyonceFilm.com.

Acerca de AMC Theatres Distribution

AMC Theatres Distribution es la división de distribución de AMC Entertainment, la mayor compañía de exhibición teatral de Estados Unidos, la mayor de Europa y la mayor del mundo. RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ será distribuida a nivel global por AMC Theatres Distribution y sus socios subdistribuidores: Variance Films en Estados Unidos, Cineplex en Canadá, Cinepolis en México y Centroamérica, y Trafalgar Releasing fuera de Norteamérica. Las salas de cine que deseen proyectar la película deben visitar BeyonceFilm.com.

Acerca de Parkwood Entertainment

Parkwood Entertainment es una productora cinematográfica, discográfica y de gestión fundada por la artista y empresaria Beyoncé en 2010. Con oficinas en Los Ángeles y Nueva York, la empresa alberga departamentos de música, cine, video, actuaciones en directo y producción de conciertos, gestión, desarrollo empresarial, marketing, digital, creativo, filantropía y publicidad. Bajo su nombre original, Parkwood Pictures, la empresa estrenó la película Cadillac Records (2008), protagonizada y coproducida por Beyoncé. La compañía también ha estrenado las películas Obsessed (2009), con Beyoncé como protagonista y productora ejecutiva, la ganadora del Premio Peabody de Entretenimiento, Lemonade (2017), la nominada al Emmy® Homecoming: A Film By Beyoncé (2019), que documenta la actuación de Beyoncé en el Coachella Valley Music & Arts Festival de 2018, que hizo historia, y la ganadora del Emmy® Black Is King (2020). Parkwood Entertainment produjo The Mrs. Carter Show World Tour (2013-2014), The Formation World Tour (2016) y las mencionadas actuaciones de «Homecoming» en Coachella (2018) y coprodujo las giras ON THE RUN Tour (2014) y ON THE RUN II (2018), y la gira RENAISSANCE WORLD TOUR (2023).

TRÁILER OFICIAL: aquí

