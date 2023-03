Ren, la presentadora de noticias de inteligencia artificial que trabaja sin parar

Un medio de noticias chino ha causado revuelo con una presentadora de inteligencia artificial que trabaja sin parar, remplazando a una conductora real.

La polémica surge por el desplazamiento de equipo humano, poniendo en peligro futuras fuentes de empleo.

El medio que presentó a la conductora de inteligencia artificial de TV fue en People’s Daily. El nuevo miembro de su equipo de noticias se llama Ren Xiaorong.

La noticia ha traspasado las fronteras del país, destacando la presentadora de noticias puede comunicarse con la audiencia y trabajar sin descanso.

El medio mencionó que a diferencia de una presentadora humana o real esta tiene la capacidad de transmitir noticias las 24 horas del día y los 365 días del año. Lo anterior, significaría una reducción económica en la planilla laboral.

Asimismo, se indicó que la presentadora de noticias digital puede comunicarse directamente con los espectadores, discutir temas de actualidad y responder a preguntas hechas a través de la aplicación.

Se informó que aunque la interacción es limitada y se tiene que seleccionar temas predeterminados, funciona perfectamente para dar las noticias de interés general.

Meet Ren Xiaorong, the latest AI news anchor at state media outlet People’s Daily. Read more about this virtual presenter here: https://t.co/EMepqzgBvS pic.twitter.com/IMxyr17vG0

— Manya Koetse (@manyapan) March 12, 2023