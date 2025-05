Rémi Casals se incorpora a First Eagle Investments como director de soluciones patrimoniales internacionales

El nombramiento respalda la estrategia a largo plazo que tiene la empresa de ampliar su presencia a nivel internacional y reforzar las asociaciones globales

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--First Eagle Investments ("First Eagle") el día de hoy anunció el nombramiento de Rémi Casals como director general ejecutivo y responsable de International Wealth Solutions (IWS). Casals dirige el equipo que está a cargo del negocio de distribución mayorista internacional de la firma, que comprende aproximadamente USD 10 000 millones en activos a través de su asociación con Amundi Asset Management y sus ofertas de inversión ICAV con sede en Irlanda. Forma parte del Comité de Socios de la empresa y depende directamente de Mehdi Mahmud, presidente y consejero delegado.





Con 25 años de experiencia ofreciendo soluciones de inversión a clientes de todo el mundo, Casals aporta una experiencia profunda, tanto en mercados públicos como en estrategias alternativas. Recientemente, ocupó el cargo de director global de Negocio de Renta Fija en Vontobel Asset Management, donde dirigió un equipo que estaba centrado en la comercialización de inversiones de renta fija a inversores de alto y muy alto patrimonio neto, oficinas de gestión del patrimonio familiar e instituciones.

Anteriormente, Casals desempeñó funciones ejecutivas y de distribución sénior en Aviva Investors, Rogge Global Partners, AXA Investment Managers y BlackRock y se concentró en los mercados europeos e internacionales. Posee un MBA ejecutivo de la London Business School, un máster en gestión de la ESCP Business School y un máster en ciencias políticas de Sciences Po Strasbourg.

Además de dirigir el equipo responsable de distribuir las estrategias de First Eagle a través de canales de riqueza no estadounidenses, Casals ayudará a impulsar la estrategia de crecimiento a nivel global de la firma. Su nombramiento subraya el compromiso continuo que tiene First Eagle de ampliar su presencia fuera de EE. UU. y ofrecer soluciones de inversión diferenciadas y gestionadas activamente a clientes de todo el mundo.

"Rémi brinda una gran experiencia en productos y segmentos de mercado", declaró Mahmud. "Espero que sus capacidades de liderazgo impulsen nuestros esfuerzos por ampliar nuestro alcance en mercados que estén fuera de EE. UU.".

"First Eagle goza de una sólida reputación por sus inversiones reflexivas a largo plazo y su firme compromiso con los resultados de sus clientes", afirmó Casals. "Estoy muy feliz de unirme a la firma en un momento de crecientes oportunidades globales. Deseo profundizar en nuestras relaciones con socios patrimoniales y ampliar el acceso a las estrategias distintivas de First Eagle".

Las opiniones expresadas no son necesariamente las de la empresa. Estos materiales se proporcionan únicamente con fines informativos. Estas opiniones no pretenden ser una previsión de eventos futuros, una garantía de resultados futuros ni un consejo de inversión. Las estadísticas que se incluyen aquí se obtuvieron de fuentes que se consideran fiables, pero no puede garantizarse la exactitud de esta información. Las opiniones que se expresan aquí pueden cambiar en cualquier momento después de la fecha de emisión de este documento. La información que se proporciona no debe interpretarse como una recomendación para comprar, mantener o vender, ni como una solicitud u oferta de compra o venta de ningún fondo o valor.

Acerca de First Eagle Investments

First Eagle Investments es una empresa independiente y privada de gestión de inversiones que tiene su sede en Nueva York y gestiona activos por un valor de aproximadamente USD 152 000 millones al 31 de marzo de 2025.* Dedicada a proporcionar una administración prudente de los activos de los clientes, la empresa se centra en la inversión activa, fundamental y agnóstica de referencia, con un fuerte énfasis en la mitigación de las caídas. Con un patrimonio que se remonta a 1864, First Eagle se esfuerza por ayudar a los clientes a evitar el deterioro permanente del capital y obtener rendimientos atractivos a través de ciclos económicos que son muy variados. Las capacidades de inversión de la empresa incluyen renta variable, renta fija y divisas, crédito alternativo y activos reales. Para obtener más información, visite www.firsteagle.com.

Todas las cifras relacionadas con los activos gestionados (AUM, por sus siglas en inglés) son cifras preliminares que se basan en estimaciones de la dirección y, como tales, están sujetas a cambios.

*El total de AUM representa los AUM combinados de: (i) First Eagle Investment Management, LLC, (ii) sus filiales asesoras de inversiones, First Eagle Separate Account Management, LLC, First Eagle Alternative Credit ("FEAC") y Napier Park Global Capital ("Napier Park"), y (iii) Regatta Loan Management LLC, filial asesora de Napier Park al 31 de marzo de 2025. Incluye USD 600 millones de capital comprometido y otro capital no remunerado de First Eagle Alternative Credit, LLC y USD 3100 millones de capital comprometido y otro capital no remunerado de Napier Park Global Capital, incluidos los activos gestionados por Regatta Loan Management LLC.

Residentes del Reino Unido: este material fue publicado por First Eagle Investment Management, LLC y lo distribuye legalmente en el Reino Unido First Eagle Investment Management, Ltd. First Eagle Investment Management, Ltd está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FRN: 798029) en el Reino Unido.

First Eagle Investments es el nombre comercial de First Eagle Investment Management, LLC y sus asesores de inversión filiales.

© 2025 First Eagle Investment Management, LLC. Todos los reservados.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Medios de comunicación

First Eagle Investments



Pholida Barclay



212-698-3208



pholida.barclay@firsteagle.com

Mount & Nadler



Hedda Nadler o Andrew Greene



212-759-4440



andrew@mountandnadler.com

Lansons Team Farner



Eva Murphy



+44 7810520473



EvaM@lansons.com

Stanley White



CDR Consultancy



+81(0)3 4360 9304/+81(0)80 4890 8081



stanley.white@cdrconsultancy.com