Una estatua de Cristóbal Colón fue colocada frente a un edificio federal dentro del complejo de la Casa Blanca. Esto fue parte de una iniciativa impulsada por el gobierno de Donald Trump para redefinir la representación histórica y cultural en la capital estadounidense.

La escultura, instalada frente al Eisenhower Executive Office Building, es una réplica de una estatua original.

Esta acción forma parte de una serie de medidas orientadas a reinstalar monumentos retirados en medio de manifestaciones sociales. Dichas manifestaciones cuestionaron figuras históricas vinculadas con el colonialismo.

En una carta difundida por organizaciones italoestadounidenses, el presidente Trump agradeció la donación de la estatua y elogió el gesto.

La reinstalación reabre el debate en Estados Unidos sobre la memoria histórica, el significado de los monumentos públicos y su relación con los movimientos sociales contemporáneos.

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