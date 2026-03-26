El Reino Unido iniciará este año el primer gran ensayo científico que evaluará cómo la reducción del uso de redes sociales afecta la salud mental y el bienestar de los adolescentes. El estudio, llamado The IRL Trial, será dirigido conjuntamente por la profesora Amy Orben, de la Unidad de Cognición y Ciencias del Cerebro del University of Cambridge, y el doctor Dan Lewer, del proyecto Born In Bradford. Además, el nombre del ensayo, IRL (“in real life” o “en la vida real”), refleja el enfoque en experiencias fuera del entorno digital.

El estudio se llevará a cabo en Bradford, aprovechando la colaboración entre el programa Born In Bradford, el Bradford Institute for Health Research y escuelas locales. Participarán aproximadamente 4,000 estudiantes de secundaria. Los adolescentes estarán en edades entre 12 y 15 años. En total, serán de diez colegios de la zona.

Los participantes utilizarán una aplicación especial en sus teléfonos que limitará el tiempo total de uso diario de redes sociales y bloqueará el acceso durante la noche, aproximadamente entre las 9 p. m. y las 7 a. m. Además, la restricción cubrirá plataformas populares entre los adolescentes, como TikTok, Instagram y Snapchat. Sin embargo, no afectará aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Para el ensayo, la mitad de los grupos escolares tendrán estas limitaciones de uso, mientras que la otra mitad continuará con acceso normal a redes sociales. Los investigadores compararán los resultados entre ambos grupos para determinar si restringir el tiempo en redes sociales mejora el bienestar psicológico y emocional de los jóvenes.

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