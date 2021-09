“Regresaremos a Afganistán, como volvimos a Irak y Siria”, asegura senador estadounidense

EEUU.- El senador estadounidense Lindsey Graham aseguró que el gobierno estadounidense regresará a Afganistán como sucedió con Irak y Siria.

De acuerdo con el conocido legislador republicano en un futuro las fuerzas militares de su país se verán obligadas a retornar y derrocar a los talibanes.

“Regresaremos a Afganistán, como volvimos a Irak y Siria”, dijo Graham en una entrevista con la BBC.

Además, aseguró que los talibanes van imponer un estilo de vida a su gente que todo el mundo repudiará. “Nos va dar náuseas a todos”.

Sobre la fuerza de los talibanes tras asaltar el poder indicó que no se han reformado y que no son nuevos, porque no tienen una visión del mundo moderno.

“Lo más importante es que le darán refugio a Al Qaeda, que tiene la ambición de sacarnos del Medio Oriente y atacarnos por nuestra forma de vida”, agregó referente a la posibilidad que EEUU regrese a Afganistán.

En tono firme, el senador republicano señaló que el gobierno, sea cual sea, no tendrá otra opción que hacerlo.

“Los talibanes no podrán gobernar Afganistán, el pueblo afgano los odia. […] El país entero va a fracturarse el año que viene”.

En ese sentido, señaló que esa será la oportunidad perfecta para que sean atacados nuevamente por los EEUU.