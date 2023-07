Regresa la Empire State Building Run-Up 2023 el 4 de octubre

Con la presentación de MyFitnessPal y con el auspicio de la Challenged Athletes Foundation

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–El Empire State Building (ESB) anunció hoy el regreso de la carrera anual Empire State Building Run-Up (ESBRU), programada para este 4 de octubre de 2023, que contará con la presentación de MyFitnessPal y el auspicio de Challenged Athletes Foundation. La inscripción por lotería en línea se encuentra abierta desde el 17 de julio de 2023 a las 9 a. m. EDT hasta el 28 de julio de 2023 a las 3 p. m. EDT.









Unos 350 participantes emprenderán la carrera por los 1576 escalones al icónico piso 86 del observatorio en la edición 45 de la carrera Run-Up anual. En las eliminatorias designadas de este año incluirán a corredores de élite, atletas adaptados, celebridades, medios de comunicación y el público, entre otros. Se notificará a los corredores inscriptos del estado su participación en la carrera el 2 de agosto. Los costos de participación serán de $150 por corredor, que se cobrarán solo al ser aceptados según los resultados de la lotería.

“ La edición anual de la Empire State Building Run-Up, la carrera de torres más famosa y de mayor duración del mundo, es un evento atlético que se encuentra en la lista de deseos de los corredores de todo el mundo”, comentó Tony Malkin, presidente y director ejecutivo del Empire State Realty Trust. . “ La carrera hasta la cima del ‘edificio más famoso del mundo’, la principal atracción del país, es la prueba definitiva de resistencia y un logro importante para quienes participan”.

MyFitnessPal, la aplicación de seguimiento de nutrición y alimentos n.º 1, oficiará por primera vez como patrocinador principal de la ESBRU 2023. Cada corredor tendrá acceso a MyFitnessPal Premium para realizar un seguimiento de su ingesta nutricional y comprender mejor los alimentos que nutren su mejor rendimiento.

“ Entrenar para un evento deportivo como la Empire State Building Run-Up requiere determinación y resistencia, pero creemos que una buena nutrición es la base de todo rendimiento deportivo”, señaló Katie Keil, directora de marketing de MyFitnessPal. “ Sabemos que los alimentos nutren el estado físico y, a medida que el entrenamiento tiende a extenderse en ámbitos fuera del gimnasio y hacia la cocina, es un placer brindarles a estos corredores las herramientas que necesitan para maximizar su ingesta nutricional y mejorar su rendimiento deportivo”.

Challenged Athletes Foundation® (CAF) oficia, una vez más, de socio caritativo oficial de la ESBRU con una división designada para atletas con discapacidades físicas permanentes y simpatizantes de CAF que recaudan fondos para empoderar vidas a través del deporte. Los corredores pueden pasar por alto la lotería y correr con #TeamCAF con una entrada de recaudación de fondos de caridad garantizada disponible en línea.

La edición 2023 de la Empire State Building Run-Up está producida por Super Race Systems.

Se encuentra disponible más información sobre la Empire State Building Run-Up en línea. Se encuentran disponibles imágenes en alta resolución y video de años anteriores para descargar aquí.

Acerca del Empire State Building



El Empire State Building, el “Edificio más famoso del mundo”, propiedad de Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), se yergue a más de 1454 pies (443 metros) sobre Midtown Manhattan desde la base hasta la antena. Se invirtieron 165 millones de dólares en la renovación del Empire State Building Observatory Experience para crear una experiencia totalmente nueva, con una entrada exclusiva para invitados, un museo interactivo con nueve galerías y un observatorio rediseñado en el piso 102 con ventanas que van desde el suelo hasta el techo. El viaje al famoso observatorio del piso 86, de renombre mundial y el único observatorio al aire libre de 360 grados con vistas de Nueva York e incluso más lejanas, orienta a los visitantes durante toda su experiencia neoyorquina y abarca desde la emblemática historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. La Empire State Building Observatory Experience recibe a millones de visitantes y fue declarado el “edificio favorito de Estados Unidos” por el Instituto Americano de Arquitectos, es el destino turístico más popular del mundo según Uber, la atracción número 1 de Estados Unidos en la edición 2023 de Travelers’ Choice Best of the Best de Tripadvisor y la atracción número 1 de Nueva York según Lonely Planet.

Desde 2011, el edificio funciona íntegramente con electricidad eólica renovable y sus numerosos pisos albergan principalmente una variada gama de inquilinos de oficinas como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones comerciales como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para más información y para conseguir entradas para la Observatory Experience en el observatorio, visite esbnyc.com o siga el Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube o TikTok del edificio.

