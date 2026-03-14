Las autoridades de Estados Unidos reforzaron las medidas de seguridad para la ceremonia de los Premios Óscar que se celebrará este domingo. Esto ocurrió luego de que el FBI emitiera una alerta a las fuerzas del orden en California sobre la posibilidad de un ataque con drones iraníes. Esto sucede en medio del conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con reportes de medios especializados, el operativo de seguridad en el evento incluirá agentes del FBI, del Departamento de Policía de Los Ángeles y del Departamento del Sheriff del condado. Además, contempla drones de vigilancia y perros entrenados para detectar explosivos.

Aunque las autoridades no confirmaron una amenaza directa contra la gala, indicaron que se mantiene un nivel elevado de preparación y vigilancia preventiva. Esto se hace para garantizar la seguridad del evento.

La 98ª edición de los Premios Óscar se realizará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Habrá transmisión en vivo en Estados Unidos a través de ABC y por la plataforma de streaming Hulu. La ceremonia será conducida por Conan O’Brien. También se emitirá en más de 200 territorios alrededor del mundo.

Así serán ahora las normas para que una película sea nominada a los Premios Óscar