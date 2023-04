Recolector de basura rechaza 100 dólares por su perrita: “Es mi única compañía”

Un recolector de basura se negó a aceptar una oferta de 100 dólares por su perrita, afirmando que ella era su única compañía.

El anciano trabaja en la calle recolectando basura para venderla al reciclaje, y a pesar de no tener mucho dinero, dice que no cambiaría a su fiel amiga por nada del mundo, al considerarla parte de su familia.

El perro es un animal emocional que disfruta de la compañía y atención de las personas cercanas, y en este caso, el señor ha encontrado en su peludita una compañera inseparable.

En un video viral publicado en Facebook por ‘Bloguero Ec’, se puede ver a un joven ofreciendo al anciano inicialmente 10 dólares por su perrita. El ofrecimiento fue subiendo de manera paulatina, hasta llegar a los 100 dólares, que fueron igualmente rechazados. El señor dijo que la compañía de su fiel amiga era mucho más valiosa que cualquier cantidad de dinero, y que no la cambiaría por nada.

“El dinero no me quiere, el dinero no me acompaña, le echas agua y se va. La plata no me cuida el triciclo, la plata se va”, aseveró, mientras la peludita de nombre Muñeca Brava se recostaba encima del vehículo con el que recogía los materiales.

El video recibió más de 52,000 reacciones y alrededor de 2,000 comentarios de personas conmovidas por la historia “que hermoso el video, eso deben aprender muchas personas, este hombre no tiene dinero se gana la vida humildemente y cuida a su mascota con mucho amor y respeto”, escribió un usuario.

Al final de video, el autor muestra que visitó al anciano y le regaló algunos billetes, y juntos llevaron a la perrita a ser esterilizada.