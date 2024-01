Recibe primer respaldo la ley que prohíbe las banderas LGTB en lugares públicos de Florida

La Ley 901, que prohíbe las banderas LGTB en lugares públicos en Florida, recibió su primer respaldo legal en una reunión del subcomité de la Cámara.

El nuevo proyecto republicano busca que la exhibición de banderas del orgullo LGBTQ+ en edificios gubernamentales, escuelas y lugares público sea totalmente prohibido.

Según los promotores de la Ley 901, la imposición de ondear la bandera LGTB en lugares públicos irrespeta el derecho a la libertad ideológica.

“La legislación propuesta establece que ninguna entidad gubernamental puede mostrar banderas que representen puntos de vista políticos, incluyendo orientación sexual, género, raza, y otros”, detalla la ley.

El líder republicano, Randy Fine indicó que es preocupante la división en el país por el tema, y señaló que ciertas banderas no son apropiadas en lugares como escuelas y edificios gubernamentales.

“No quiero que la bandera de Hamas ondee en esta sala, no quiero que la bandera de Black Lives Matter ondee en esta sala y no quiero que la bandera de Trump para presidente ondee en esta sala. Esos no son apropiados”, añadió Fine sobre el proyecto de prohibir ondear la bandera LGTB en lugares públicos en Florida.

La comunidad LGTBQ mostró su desacuerdo, indicando que muchas ciudades están a favor del uso de la bandera en lugares públicos, lo que debería ser respetado.

El gobernador Ron DeSantis ha firmado previamente leyes que restringen el uso de pronombres preferidos y limitan el acceso a baños según el sexo asignado al nacer.