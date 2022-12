Recesión económica de 1929 influyó en la vejez de las futuras generaciones

Un estudio epigenético ha demostrado que la recesión económica de 1929 influyó en la vejez y el incremento de enfermedades crónicas en las futuras generaciones.

Según la investigación, la gran depresión “moldeó el ADN de las personas que la sufrieron y los niños que nacieron en esa época.

“Influyó en el envejecimiento de las personas, incluso antes de que estas nacieran”, revela el análisis epigenético.

“La recesión económica que duró diez años afectó a los niños que nacieron en ese momento, mostrando envejecimiento acelerado“, se indicó.

Expertos creen que el patrón que descubrieron podría estar relacionado con tasas más altas tanto de enfermedades crónicas como de fallecimiento.

El trabajo fue publicado por la revista Proceedings of the National Academiy of Sicences y se enfoca en las consecuencias del estrés e inanición durante las primeras etapas del desarrollo.

Críticos han señalado que los resultados de los efectos de la recesión económica de 1929 demuestra la importancia de los programas sociales durante el embarazo.

“En las primeras etapas del desarrollo, un embrión posee un enorme potencial, ya que contiene instrucciones genéticas para construir los componentes moleculares del cuerpo. Sin embargo, con el paso del tiempo, las células añaden y eliminan en su ADN modificadores químicos conocidos como etiquetas epigenéticas”, añade el estudio.