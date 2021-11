Recaudan fondos para defender al padre que mató al novio de su hija por venderla a red sexual

EEUU.- La hijastra de John Eisenman ha emprendido la tarea de recaudar fondos para defenderlo luego que mató al novio de su hija por haberla vendido a una red de tráfico sexual.

El caso de Eisenman se viralizó en las redes sociales, generando una ola de comentarios.

Según testimonio, el padre no pensó en las consecuencias cuando se enteró que su hija era vendida por su novia a una red de tráfico sexual.

Inmediatamente, autoridades detuvieron al padre por el crimen, iniciando el proceso judicial.

La campaña para recaudar los fondos la organizó su hijastra, quien justifica el actuar del hombre.

“Este padre hizo lo impensable para algunos de nosotros, por salvar a su pequeña de una vida indescriptible que le causa cicatrices a largo plazo y años de daño emocional”, escribió Ashleye en la página GiveSendGo.

Además, indicó que el actuar del padre al enterarse que su hija era vendida sexualmente por su novio lo hubiera hecho la mayoría de progenitores.

“Hizo lo que la mayoría de nosotros como padres haríamos o pensaríamos en hacer en una situación como esta”, agregó.

El donativo que se pretende recaudar es de 100 mil dólares para costear los gastos de la defensa. Hasta el viernes 5 de noviembre, la causa acumulaba casi los 50 mil dólares.

El hombre que no midió consecuencias y mató al novio de su hija fue acusado de asesinato en primer grado.

La víctima fue identificada como Andrew Sorensen de 19 años, quien vendió a una menor de edad a una red de tráfico sexual.

El asesinato se registró cuando el padre rescató a su hija y luego secuestró a Sorensen. Posteriormente, mató al novio de su hija y dejó el cuerpo en la cajuela de un Honda Accord en el noreste de Spokane.

“No pertenece a la cárcel, antes de esto no tuvo delitos violentos. Muchos lo llaman héroe y yo estoy de acuerdo, me gustaría hacer todo lo posible como comunidad para ayudarlo a ser un hombre libre y tener su día en la corte para defender su honor y el honor de su hija”, dijo la hijastra del hombre que mató al novio su hija por venganza.