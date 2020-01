Reacciones de líderes mundiales ante el ataque de EEUU en territorio irakí

Algunos líderes y personalidades de trascendencia internacional reaccionaron ante el ataque de Estados Unidos (EEUU) en territorio irakí que dejó como resultado la muerte del general Qasem Soleimani, comandante de la fuerza de élite Quds de la Guardia Revolucionaria.

NOTIBOMBA, hizo una recopilación de los tuit con reacciones a favor y en contra de la orden emitida por Donald Trump y que pone en peligro la paz mundial.

Irak ha calificado de atroz el crimen cometido por los EEUU y como terrorismo y extremismo los excesos estadounidenses.

The flag of General Soleimani in defense of the country's territorial integrity and the fight against terrorism and extremism in the region will be raised, and the path of resistance to US excesses will continue. The great nation of Iran will take revenge for this heinous crime.

“Se alzará la bandera del general Soleimani en defensa de la integridad territorial del país y la lucha contra el terrorismo y el extremismo en la región, y continuará el camino de resistencia a los excesos estadounidenses. La gran nación de Irán se vengará de este crimen atroz”.

¡Irán nunca ganó una guerra, pero nunca perdió una negociación!

When I voted against the war in Iraq in 2002, I feared it would lead to greater destabilization of the region. That fear unfortunately turned out to be true.

The U.S. has lost approximately 4,500 brave troops, tens of thousands have been wounded, and we’ve spent trillions.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) January 3, 2020