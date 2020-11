MIAMI–(BUSINESS WIRE)–

RAUW ALEJANDRO, ANITTA, J BALVIN, CAMILO, LESLIE GRACE, LUPITA INFANTE, IVY QUEEN, NATALIA JIMÉNEZ, JUANES, MARIACHI SOL DE MÉXICO DE JOSÉ HERNÁNDEZ, RICKY MARTIN, CARLA MORRISON, JESÚS NAVARRO, JOSÉ LUIS PERALES Y PRINCE ROYCE SE SUMAN A LA 21.A ENTREGA ANUAL DEL LATIN GRAMMY ®

La Academia Latina de la Grabación® anunció la lista final de artistas para la 21.a Entrega Anual del Latin GRAMMY®, que incluye a los actuales nominados Rauw Alejandro, Anitta, J Balvin, Camilo, Lupita Infante, Juanes, Mariachi Sol De México de José Hernández, Ricky Martin, José Luis Perales y Prince Royce. Además, Carla Morrison, ganadora del Latin GRAMMY® y nominada al GRAMMY®, compartirá el escenario con Ricky Martin.

Se sumarán a los artistas ya anunciados: Anuel AA, Marc Anthony, Bad Bunny, Calibre 50, Pedro Capó, Julio Reyes Copello, Alex Cuba, Alejandro Fernández, Karol G, Kany García, Guaynaa, Los Tigres del Norte, Víctor Manuelle, Ricardo Montaner, Christian Nodal, Debi Nova, Fito Páez, Nathy Peluso, Raquel Sofía y Sebastián Yatra.

La trasmisión re-imaginada, cuyo tema es “La Música Nos Humaniza”, se producirá desde varias ciudades alrededor del mundo y tendrá como sede la ciudad de Miami. El espectáculo será una celebración de la excelencia musical y el poder unificador de la música, mediante historias de empeño, esperanza y espíritu social.

La Noche Más Importante de la Música Latina™, que permitirá que se presenten artistas desde todo el mundo, incluirá actuaciones de Alejandro Fernández, Christian Nodal y Calibre 50 desde Guadalajara, Fito Páez y Nathy Peluso desde Buenos Aires, José Luis Perales desde Madrid, Bad Bunny desde San Juan y Anitta desde Río de Janeiro.

La velada especial también será una celebración de varios ídolos de la música latina: Natalia Jiménez y Carlos Rivera aunarán su talento en un homenaje a Julio Iglesias, mientras que Lupita Infante se unirá a Mariachi Sol De México de José Hernández para recordar a su abuelo; Leslie Grace y Prince Royce celebrarán juntos el legado de Juan Luis Guerra; Juanes hará un homenaje a la superestrella brasileña Roberto Carlos; y Rauw Alejandro, Ivy Queen, Víctor Manuelle, Ricardo Montaner y Jesús Navarro rendirán homenaje al popular y legendario salsero Héctor Lavoe.

La 21.a Entrega Anual del Latin GRAMMY se trasmitirá por Univision el jueves, 19 de noviembre de 2020 a las 8 p.m. Este/Pacífico (7 p.m. Centro). También se difundirá por TNT (cable) a las 19.00 (MÉX)/20.00 (COL)/22.00 (ARG/CHI) y por el canal 5 de Televisa.

Respetando los desafíos impuestos por la pandemia del COVID-19, la 21.a Entrega Anual del Latin GRAMMY no contará con una audiencia en vivo, ni alfombra roja. La Academia Latina de la Grabación, Univision y sus equipos de producción cumplirán estrictamente con pautas y protocolos de seguridad del más alto nivel.

ACERCA DE LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN:

La Academia Latina de la Grabación es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a fomentar, celebrar, honrar y engrandecer la música latina y sus creadores. Fundada como el referente internacional de la música latina, la organización está compuesta por profesionales de la música y produce la Entrega Anual del Latin GRAMMY, La Noche Más Importante de la Música Latina™, que reconoce la excelencia en las artes y ciencias de la grabación, además de ofrecer programas educativos y de asistencia a la comunidad musical por medio de su Fundación Cultural Latin GRAMMY®. Para más información, por favor, visite LatinGRAMMY.com.

ACERCA DE UNIVISION COMMUNICATIONS INC.:

Como la principal empresa de medios de comunicación dirigidos a los hispanos en Estados Unidos, Univision Communications Inc. los entretiene, informa y empodera con contenido de noticias, deportes y entretenimiento en televisión de señal abierta y cable, además de audio y plataformas digitales. La destacada cartera de propiedades de la compañía incluye las cadenas de señal abierta Univision y UniMás, y las cadenas de cable Galavisión y TUDN, el canal deportivo No. 1 en español del país. A nivel local, Univision es propietaria u opera 65 estaciones en los principales mercados hispanos de Estados Unidos y Puerto Rico. Además, Uforia, the Home of Latin Music, es propietaria u opera 58 estaciones de radio, presenta una serie de eventos en vivo y tiene una robusta presencia de audio digital. La prominente cartera digital de la empresa incluye Univision.com, el servicio de streaming Univision Now, la mayor cadena de influencers hispanos y varias de las aplicaciones más populares. Para mayor información, visite corporate.univision.com.

