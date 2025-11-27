Raúl Rocha y Fátima Bosh podrían renunciar a sus cargos en el Miss Universo 

El certamen Miss Universo atraviesa una de sus mayores crisis en años, luego de que trascendiera la posible renuncia de dos altos directivos: Raúl Rocha y Fátima Bosch.

La noticia ha encendido las alarmas en torno a la organización, generando incertidumbre sobre la conducción del evento en 2025 y el rumbo de uno de los concursos de belleza más seguidos en el mundo.

Según reportan medios internacionales, tanto Rocha como Bosch evalúan dejar sus cargos en Miss Universo debido a desacuerdos internos y crecientes presiones por decisiones recientes que han marcado al certamen.

Las fuentes indican que las diferencias en la gestión y el rumbo estratégico estarían detrás del conflicto, generando divisiones entre los líderes del concurso.

¿Quiénes son Raúl Rocha y Fátima Bosch?



Raúl Rocha es reconocido como uno de los principales ejecutivos del certamen y su papel ha sido clave en las recientes transformaciones del concurso.

Por su parte, Fátima Bosch fue electa como Miss Universo, lo que generó una ola de reacciones, que se han incrementado tras la supuesta compra del certamen.

A raíz de estas revelaciones, se ha intensificado el debate sobre la transparencia y el liderazgo dentro de Miss Universo.

La posible salida de Rocha y Bosch coincide con una etapa especialmente desafiante para Miss Universo, que recientemente ha sido objeto de debates sobre su relevancia y sobre la transparencia de sus procesos internos.