Quentin Tarantino revela su lista de las 10 mejores películas de todos los tiempos

Desde su debut con Reservoir Dogs en 1992, Quentin Tarantino ha marcado el cine con su estilo único, caracterizado por violencia estilizada, diálogos intensos y tramas entrelazadas, lo que dio origen al término “Tarantinoesque”. A lo largo de su carrera, ha explorado géneros como artes marciales, crimen, acción en carretera, guerra y western, consolidándose como un director influyente y polémico.

A continuación, el ranking de sus películas según la puntuación de críticos en Rotten Tomatoes:

Pulp Fiction (1994) – 92%

Dos asesinos a sueldo, Vincent Vega y Jules Winnfield, mezclan crimen y filosofía en esta obra que consolidó a Tarantino como un director audaz. Reservoir Dogs (1992) – 90%

El primer gran éxito del director sobre un grupo de ladrones y un robo de diamantes que termina en traición y violencia. Inglourious Basterds (2009) – 89%

Un grupo de soldados aliados planea una venganza contra la Alemania nazi, con violencia y humor característicos de Tarantino. Jackie Brown (1997) – 88%

La historia de una azafata involucrada en un contrabando de dinero, destacando el talento actoral de Pam Grier. Django Unchained (2012) – 87%

Un western audaz sobre la esclavitud y la venganza, con Django y un cazarrecompensas alemán enfrentándose a un peligroso terrateniente. Once Upon a Time… in Hollywood (2019) – 86%

La vida de un actor de televisión en decadencia en la Los Ángeles de los años 60, una película que mezcla nostalgia y crítica cinematográfica. Kill Bill: Vol. 1 (2003) – 85%

Una exasesina busca venganza contra su antiguo jefe y amante, en un homenaje al cine de artes marciales. Kill Bill: Vol. 2 (2004) – 84%

La continuación de la épica de venganza, con más diálogos y desarrollo de personajes. The Hateful Eight (2015) – 74%

Ocho desconocidos atrapados en una cabaña en Wyoming, con suspenso, violencia y humor negro. Grindhouse Presents: Death Proof (2007) – 67%

Un thriller de acción y persecuciones, con el doble de riesgo de un especialista de cine que acecha a mujeres desprevenidas.

El legado de Tarantino sigue vigente, y cada película refleja su amor por el cine y su capacidad para sorprender al público con historias y personajes inolvidables.