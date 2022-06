Randev, la primera “Profesore” que pone en alto la identidad no binaria en Argentina

Argentina.- La Universidad de La Plata entregó el primer título no binario de “Profesore” a Mel Randev Gutiérrez, tras dos años de lucha para conseguir el importante paso hacia la igualdad.

Gutiérrez, es el primer docente que sella una conquista de género al obtener un título con lenguaje inclusivo que marca una nueva era para la comunidad LGBTIQ.

La nueva profesore solicitó en el 2020 al centro de educación superior que su título rindiera honor a la igualdad. La universidad no dudo en hacer historia.

“Lo que no se nombre no existe… Hoy me siento orgullose de ser quien quiero ser, me siento poderose”, dijo Randev a los medios de comunicación local.

El caso del primer profesional no binario trascendió las fronteras de Argentina y no se duda que otras naciones repliquen el ejemplo de la Universidad de La Plata.

“Su diploma de egreso de la maestría de Comunicación Social en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social lleva la identidad de profesore”, detalló la cadena de noticias TN.

Para la universidad es un hecho histórico que marca un logro fruto de lucha colectiva y constituye un paso enorme hacia la igualdad.

“Desde la facultad se viene trabajando con enorme compromiso”, detallaron desde el centro educativo superior.

Por su parte, Randev aseguró que se trata de una nueva oportunidad para posicionar a los no binarios a encontrar una oportunidad laboral.