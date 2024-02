Radisys presenta Engage Clarity, la nueva solución que mejora las conversaciones telefónicas para personas con pérdida de la audición

Posibilita un bienestar auditivo y la claridad vocal en llamadas de voz y video en vivo para todos

HILLSBORO, Oregón–(BUSINESS WIRE)–Según la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad, el 20 % de la población mundial sufre algún grado de pérdida auditiva. Se espera que esta cifra aumente a aproximadamente el 25 % (casi 2500 millones) para 2050. Las personas que presentan pérdida auditiva, con el tiempo, tiende a dejar de socializar, lo que genera impactos en amigos y familiares, además de aumentar el riesgo de otros problemas de salud, incluyendo una mayor probabilidad de sufrir demencia. Las dificultades auditivas son todo un desafío en particular en las conversaciones telefónicas, ya que la telefonía no está diseñada para atender a personas con pérdida auditiva y no existen señales visuales como la lectura de labios que pueden ayudar a superar algunas dificultades de la audición.





Radisys ® Corporation , líder mundial en soluciones de telecomunicaciones abiertas, anunció hoy la disponibilidad de Engage Clarity, un servicio único que mejora la calidad y la comprensibilidad de las llamadas de voz para personas con problemas de audición. Con el objetivo de mejorar significativamente su calidad de vida y sus interacciones, se activa un perfil de servicio único y personalizado, que permite mejoras en línea y en tiempo real para ofrecer una experiencia superior. Engage Clarity se integra perfectamente con las redes de comunicación de los operadores de telecomunicaciones, lo que garantiza una experiencia de implementación fluida y fácil de usar sin necesidad de aplicaciones ni dispositivos especiales. Se puede acceder a Engage Clarity a través de cualquier dispositivo a través de voz móvil, voz fija o servicio de comunicación OTT/web.

Con Engage Clarity de Radisys, los operadores de telefonía móvil tienen una oportunidad única de ofrecer una solución de bienestar totalmente personalizada a sus suscriptores y cumplir objetivos de inclusión y mejora social. Con un precio de venta sugerido al mes menor que el costo de una taza de café, esta solución única mejora la calidad de vida y la accesibilidad a los servicios para las personas con pérdida auditiva. Los beneficios de la solución se pueden extender a cualquier persona en llamadas de consumidores y empresas.

Radisys, líder mundial en procesamiento de medios, está en una posición única para ofrecer los beneficios de Engage Clarity a través de proveedores de servicios. “ La capacidad de garantizar la claridad de la voz en las conversaciones entre abuelos y nietos, pacientes y médicos, empresas y sus clientes (independientemente del ruido de fondo) tiene amplios beneficios para los usuarios y operadores”, dijo Al Balasco, director de Experiencias Digitales y Aplicaciones Comerciales de Radisys. “ La voz es el mínimo común denominador de la comunicación, y garantizar una experiencia de la más alta calidad puede cambiar la vida de quienes tienen dificultades auditivas”.

Engage Clarity de Radisys aborda una necesidad crítica de las personas con dificultades auditivas durante las llamadas de voz. Los ensayos clínicos revelaron altos niveles de satisfacción de los usuarios: el 90 % de los usuarios encontró que el habla era más clara y más fácil de escuchar y el 74 % de los usuarios informó que las llamadas eran menos agotadoras, lo que destaca el impacto positivo del servicio en la experiencia de comunicación general para todos, no solo personas con dificultades auditivas.

A menudo se descuida el bienestar auditivo. En comparación con examinarse los ojos anualmente, las personas rara vez se hacen una prueba de audición. Engage Clarity de Radisys ofrece un punto de entrada único para que los operadores de telefonía móvil ayuden a las personas a gestionar el bienestar auditivo al sugerir controles periódicos con el creador del perfil auditivo de Engage cuando cambian de teléfono o quizás una vez al año.

Acerca de Radisys

Radisys es líder mundial en soluciones y servicios de telecomunicaciones abiertas. Sus plataformas desagregadas y los servicios de integración aprovechan las arquitecturas y estándares de referencia abiertos junto con software y hardware abiertos, lo que permite a los proveedores de servicios impulsar la transformación digital abierta. Radisys ofrece una cartera de soluciones de extremo a extremo, desde puntos finales digitales hasta soluciones de acceso y núcleo desagregadas y abiertas, pasando por aplicaciones digitales inmersivas y plataformas de participación. Su organización de servicios de red experimentada y de talla mundial ofrece servicios de ciclo de vida completo para ayudar a los proveedores de servicios a construir y operar redes altamente escalables y de gran rendimiento con un costo total de propiedad óptimo. Para más información, visite www.Radisys.com .

Radisys ® es una marca registrada de Radisys. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

