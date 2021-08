Quinceañera demuestra a su padre lo orgullosa que está de él con sesión fotográfica

México.- El gesto de una quinceañera hacia su padre se ha robado el corazón de la opinión pública, porque se trata del agradecimiento a su progenitor por el esfuerzo de darle lo necesario para crecer y vivir.

La historia ocurrió en México, cuando la jovencita compartió las fotografías de su sesión de quinceañera junto a su padre.

Con el vestido de princesa llegó hasta el centro de relleno sanitario en el que su padre opera una compactadora.

La quinceañera dijo que está agradecida con su padre y se siente orgullosa de él por el esfuerzo de trabajar para darle lo que necesita.

Según la menor, sin el trabajo de su progenitor no tuviera un techo, comida y otras comodidades que al laborar en el basurero.

De acuerdo con el relato, su padre no sabía que llegaría al lugar para demostrarle su orgullo y admiración.

La quinceañera indicó que todo de trata de un homenaje a su padre, para que ese día quede inolvidable en su mente.

“No me da vergüenza, él ha trabajado para que a mí no me falte nada, estoy orgullosa de él, de mi familia y de quien soy”, dijo la joven.

El gesto se vializó luego que la empresa Red Ambiental, subiera las fotografías felicitándola por esa buena acción.

Ahora la quinceañera es alabada por usuarios de las redes y le agradecen su amor por el trabajo de su padre.