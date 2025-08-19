Quién es la “reina de la ketamina” vinculada al caso Matthew Perry

El caso de la “reina de la ketamina” ha cobrado notoriedad internacional tras ser identificada como la principal proveedora de ketamina en el círculo del actor Matthew Perry, quien falleció en 2023.

Esta mujer, cuyo nombre se mantiene bajo reserva legal, aceptó declararse culpable por los cargos relacionados con la distribución de drogas sintéticas, un hecho que pone el foco sobre el uso ilícito de esta sustancia en Estados Unidos y particularmente en Hollywood.

La ketamina es un anestésico que ha sido objeto de abuso en fiestas y ambientes artísticos, donde su consumo no regulado ha provocado incidentes graves. Perry, conocido por su papel en la serie “Friends”, había compartido públicamente sus luchas contra la adicción, lo que da un matiz dramático a la investigación que culminó identificando a la denominada “reina de la ketamina”.

Las autoridades federales rastrearon movimientos financieros y registros de comunicaciones que señalaban a la acusada, de 34 años, como una distribuidora clave dentro de una red que abastecía a figuras del entretenimiento. Documentos judiciales revelaron que la mujer tenía vínculos con varios pacientes de alto perfil, e incluso había sido advertida previamente sobre la ilegalidad de sus actividades.

este caso sienta precedente para el combate contra el tráfico de ketamina en ámbitos de alto poder adquisitivo. El caso resalta también la urgencia de políticas más severas sobre drogas sintéticas, una problemática que afecta tanto a celebridades como a la población general.