Quetglas Law Office Presenta Demanda contra Popular Inc. por Alegadas Ilegalidades Bancarias en Nombre de las Glorias del Boxeo, Tito Trinidad y su Padre Don Félix

SAN JUAN, Puerto Rico–(BUSINESS WIRE)–El campeón mundial retirado de boxeo Juan Félix Trinidad-García (“Tito”) y su padre, entrenador y manejador Juan Félix Trinidad-Rodríguez (“Don Félix”), presentaron una demanda en el Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico (Trinidad-García, et al.v. Popular Inc., et al., 21-cv-01529-ADC) (ver en: https://www.quetglaslawpsc.org/_files/ugd/828c0f_fdc52a4cf7ec4a88abb7733714c2ecd6.pdf) contra las entidades bancarias y de inversión en valores más grandes de Puerto Rico: Popular Inc. (NASDAQ:BPOP [“BPOP”]), sus subsidiarias, Popular Securities, LLC (“PSL”) y Banco Popular de Puerto Rico (“BPPR”). Tito y Don Félix alegan que BPPR, a través del entonces presidente Richard Carrión (y nieto del fundador de Popular), el entonces presidente de PSL, Michael McDonald, y el vicepresidente ejecutivo de BPPR, Juan Guerrero, y otros, conspiraron para implementar una vendetta y un esquema de vinculación ilegal prohibido por las leyes bancarias federales (12 USC §1972, et seq.), que tenían como objetivo defraudar a Tito y Don Félix. Popular extendió líneas de crédito garantizadas por 23 millones de USD a los Trinidad, con la condición prohibida de que transfieran sus carteras de inversión, por más de 48 millones de USD, a PSL. Este esquema persiste y ha causado a los Trinidad pérdidas combinadas de más de $93, 218, 292 (USD) §1975 prevé daños triples, por los cuales los Trinidad reclaman pérdidas de más de $279, 654, 876 (USD).

Los Trinidad invocaron, además, a la Corte para juzgar reclamos por: un monto monetario confidencial por el incumplimiento de Popular de un acuerdo confidencial; $7,102,171.73 (USD) por incumplimiento de Popular de una sentencia judicial y liquidación parcial ilegal de la garantía de Tito; $58,218,292 (USD) por pérdidas causadas a sus carteras de valores combinadas; $5 millones cada uno, por sufrimiento mental y emocional; $25 millones (USD) para Tito y $10 millones (USD) para Don Félix por lesiones a su imagen comercial y reputación; más una cantidad igual por daños punitivos.

Los Trinidad solicitan a los reguladores de las instituciones financieras federales que investiguen lo que Popular está haciendo en este caso para poner fin a cualquier alegada práctica ilegal por parte de Popular en Puerto Rico y en otros mercados globales donde opera.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Para obtener más información, póngase en contacto con Eric Quetglas en info@quetglaslawpsc.org