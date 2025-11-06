Quectel presenta nuevas computadoras de placa única (SBC) inteligentes para ayudar a acelerar el desarrollo de dispositivos inteligentes, la creación rápida de prototipos y la reducción de costos de desarrollo

ANAHEIM, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Quectel Wireless Solutions, proveedor global de soluciones de IoT integrales, ha lanzado tres nuevas computadoras de placa única (SBC) inteligentes. Los modelos QSM368Z, QSM560DR y QSM668SR están diseñados para ofrecer a los desarrolladores más opciones y acelerar el desarrollo de productos para soluciones inteligentes y la transformación digital. Cada placa es rentable, cuenta con todas las certificaciones y ofrece una amplia gama de opciones de conectividad, sistema operativo y memoria para adaptarse a las diferentes necesidades de las aplicaciones.









“Estas placas son hardware completamente terminado que se integra fácilmente en los sistemas de nuestros clientes para una amplia gama de aplicaciones de IoT“, comentó Raymond Wang, director de Smart SoC de Quectel Wireless Solutions. “Al ofrecerse en una plataforma única, económica y lista para usar, estas placas simplifican y aceleran el desarrollo de dispositivos IoT de todo tipo, reduciendo significativamente los costos y el tiempo de desarrollo con la creación rápida de prototipos“.

En el corazón del QSM368Z está el procesador de IoT Rockchip RK3568, que integra una CPU ARM Cortex-A55 de cuatro núcleos, una GPU ARM Mali G52, un ISP HDR de 8 MB y una NPU TOPS. En conjunto, estos componentes ofrecen un potente equilibrio entre capacidad de cómputo, gráficos y computación perimetral, lo que permite a los desarrolladores ejecutar cargas de trabajo complejas, realizar análisis de datos en tiempo real y admitir aplicaciones de imagen avanzadas directamente en el perímetro. La placa es compatible con Linux y Android, lo que brinda a los desarrolladores la flexibilidad de trabajar con plataformas abiertas y conocidas, y acelerar los ciclos de desarrollo de software. Esta compatibilidad con dos sistemas operativos también permite trabajar con una amplia variedad de sistemas comerciales e industriales.

Para ofrecer experiencias multimedia enriquecidas y un alto rendimiento de datos, el QSM368Z incluye soporte para visualización simultánea en tres pantallas, Ethernet de 1000 Mbps y codificación de video 4K. Estas características son esenciales para aplicaciones modernas como señalización digital, paneles de control industrial y sistemas de visión artificial. La NPU integrada permite ejecutar algoritmos de aprendizaje profundo, lo que impulsa la toma de decisiones en tiempo real para aplicaciones de fabricación inteligente y automatización de fábricas.

La conectividad es uno de los puntos fuertes del QSM368Z. Incluye Wi-Fi 5 y Bluetooth 4.2 integrados, además de compatibilidad opcional con módulos Quectel LTE Cat 1, LTE Cat 4, Wi-Fi 6 y GNSS. Esta amplia gama de opciones permite a los desarrolladores adaptar el rendimiento y la cobertura de la red a entornos específicos, desde redes industriales de gran ancho de banda hasta sistemas de IoT remotos o móviles.

Diseñado para ofrecer fiabilidad, el QSM368Z mide 120 mm x 100 mm x 22,25 mm, pesa alrededor de 90 gramos y funciona con temperaturas de -10 °C a +75 °C, lo que lo hace ideal para implementaciones tanto en interiores como en exteriores donde la estabilidad y la durabilidad son fundamentales.

Con su combinación de potencia informática, conectividad flexible y diseño robusto, el QSM368Z proporciona una base de hardware ideal para puertas de enlace de IoT de próxima generación, pantallas inteligentes, terminales industriales, sistemas de monitoreo de seguridad, NAS, NVR/DVR y soluciones NVR para automoción.

La potente arquitectura de procesamiento del QSM560DR proporciona la velocidad y la capacidad de respuesta necesarias para aplicaciones que requieren un alto rendimiento de datos, baja latencia y un desempeño multimedia avanzado. Con una NPU de 12 TOPS y compatibilidad con Ubuntu, Android y Windows, ofrece a los desarrolladores gran flexibilidad para crear soluciones para los mercados industrial, comercial y de consumo.

La plataforma, gracias a su capacidad 5G multimodo, es compatible con redes NSA y SA, con respaldo 3G y 4G, lo que garantiza una conectividad estable y constante incluso en zonas con cobertura variable. Además, las tecnologías Wi-Fi 6E con DBS (Dual Band Simultaneous) y 2x2 MU-MIMO permiten una transmisión de datos más rápida y una mayor eficiencia de la red, características esenciales para el comercio minorista inteligente, la automatización industrial, la robótica y los sistemas de monitorización de seguridad.

Al admitir velocidades de descarga de hasta 2,5 Gbps en NSA 5G, el QSM560DR permite la transferencia en tiempo real de datos de alta resolución, video e información de sensores. El uso de múltiples antenas que operan simultáneamente en la misma banda de frecuencia minimiza los errores de transmisión y optimiza el rendimiento, lo cual es fundamental en entornos exigentes donde la fiabilidad y la precisión son clave.

Con dimensiones de 120,5 mm x 106 mm x 22,5 mm y un peso aproximado de 120 gramos, el QSM560DR está diseñado para una durabilidad de grado industrial, funcionando dentro de un amplio rango de temperatura: de -35 °C a +75 °C.

Con su combinación de potente rendimiento informático, conectividad de múltiples redes y diseño robusto, el QSM560DR proporciona una base ideal para la computación perimetral de alto rendimiento en sectores como la fabricación inteligente, el análisis minorista, la robótica y la infraestructura conectada.

Finalmente, con soporte para Android, Linux y Ubuntu y con una NPU de 1,1 TOPS, el QSM668SR proporciona procesamiento eficiente y rendimiento de gráficos para las necesidades diarias de computación perimetral, brindando a los desarrolladores una base flexible para construir e implementar soluciones inteligentes personalizadas en diversos entornos.

La QSM668SR admite múltiples modos de red, incluyendo LTE Cat 4, Wi-Fi, Bluetooth y GNSS, lo que garantiza una conectividad fiable en cualquier entorno. Con LTE Cat 4, la tarjeta alcanza velocidades de subida de hasta 150 Mbps y de bajada de hasta 50 Mbps, lo que permite una transmisión de datos estable para aplicaciones que requieren un gran ancho de banda. La inclusión de Bluetooth 5.0 y diversas opciones de Wi-Fi mejora aún más el rendimiento inalámbrico, permitiendo un emparejamiento de dispositivos y un intercambio de datos fluidos.

Para aplicaciones que requieren un seguimiento preciso de la ubicación, la funcionalidad GNSS opcional proporciona un posicionamiento exacto a través de las constelaciones de satélites GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS y SBAS, lo que resulta ideal para la gestión de flotas, la logística y los sistemas industriales móviles.

Diseñado con una amplia gama de interfaces multimedia y periféricas, incluyendo HDMI, entradas de cámara, Ethernet, UART, USB, I²C, RS232, RS485, CAN, SD y SIM, el QSM668SR admite una gran variedad de dispositivos y sensores conectados. Esta flexibilidad lo hace ideal para su uso en puertas de enlace de IoT, sistemas de hogar inteligente, terminales de control industrial, soluciones para el sector minorista, monitorización de seguridad, equipamiento de vehículos y dispositivos logísticos.

Compacto y resistente, el QSM668SR mide 102 mm x 100 mm x 23 mm, pesa aproximadamente 97,7 gramos y funciona de forma fiable con temperaturas de -20 °C a +75 °C, lo que garantiza un rendimiento estable incluso en entornos exigentes. Gracias a su equilibrio entre capacidad de procesamiento, conectividad y adaptabilidad, el QSM668SR ofrece una plataforma versátil para los desarrolladores que buscan crear soluciones conectadas de última generación en el perímetro.

Además, Quectel ofrece una amplia selección de antenas de alta calidad diseñadas para complementar sus plataformas SBC y de módulos, garantizando una conectividad fiable en redes celulares, Wi-Fi, Bluetooth y GNSS. Para proyectos con requisitos específicos, Quectel también ofrece servicios personalizados de diseño y optimización de antenas para lograr el máximo rendimiento y una integración eficiente.

Acerca de Quectel

En Quectel, la pasión por un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación en IoT. Nuestra organización está altamente centrada en el cliente, somos proveedores globales de soluciones integrales de IoT respaldados por un soporte y unos servicios excepcionales.

Con un equipo mundial de más de 5800 profesionales, somos líderes en el suministro de soluciones integrales de IoT, que abarcan módulos celulares, GNSS, satelitales, Wi-Fi y Bluetooth, antenas de alto rendimiento, servicios de valor agregado y ofertas completas llave en mano, incluidos servicios ODM e integración de sistemas.

Con oficinas regionales y servicios de soporte en todo el mundo, nuestros líderes internacionales se dedican a promover la IoT y a ayudar a construir un mundo más inteligente.

Para más información, visite: www.quectel.com o LinkedIn

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

